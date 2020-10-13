Черчесов рассказал, как планирует бороться с кадровыми проблемами, вызванными коронавирусом
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«Понятно, что мы и до вызова имеем определённый ряд кандидатов, которые претендуют на место в сборной. Часто бывает, что люди выбывают из-за травм. Сейчас добавляется и эта ситуация. Нужно шире смотреть на неё. По максимуму набирать футболистов, которые могут играть на разных позициях без потери качества. К примеру, Кудряшов превратился из левого защитника в центрального, Кузяев превратился в левого вингера. Мы и раньше учитывали это при комплектовании команды. Сейчас это выходит на первый план», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Венгрией.
Из-за заболевания коронавирусом из состава сборной России были исключены Георгий Джикия и Гилерме, а уже в расположении национальной команды сомнительный результат показал тест Марио Фернандеса.
Ранее футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус.