Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус

Футболисты, тренеры и сотрудники сборной России в очередной раз сдали тесты на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, все тесты дали отрицательные результаты.

Следовательно, 24 игрока продолжают готовиться на базе в Новогорске к матчу четвёртого тура Лиги наций с Венгрией, который состоится 14 октября в Москве на стадионе «Динамо».

Россия после матча с Турцией набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Венгрия победила Сербию и занимает второе место с шестью очками.

Ранее Геннадий Орлов высказался о ничьей сборной России по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.