Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус

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Футболисты, тренеры и сотрудники сборной России в очередной раз сдали тесты на коронавирус.
Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Как сообщает пресс-служба национальной команды, все тесты дали отрицательные результаты.

Следовательно, 24 игрока продолжают готовиться на базе в Новогорске к матчу четвёртого тура Лиги наций с Венгрией, который состоится 14 октября в Москве на стадионе «Динамо». 

Россия после матча с Турцией набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Венгрия победила Сербию и занимает второе место с шестью очками.

Ранее Геннадий Орлов высказался о ничьей сборной России по футболу в матче третьего тура группового этапа Лиги наций с Турцией.

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