Антон Миранчук заявил, что отъезд брата не стал для него дополнительной мотивацией

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук рассказал, как повлиял на него переход его брата Алексея в итальянскую «Аталанту».
Антон Миранчук заявил, что отъезд брата не стал для него дополнительной мотивацией
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Нет, отъезд брата не стал дополнительной мотивацией. У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. Для этого он работает. У меня эти мысли всегда были. Я лично больше скучаю по нему. Хочу увидеться с ним здесь и посмотреть, что изменилось в нём», — сказал Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем Лиги наций Россия — Венгрия.

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года за €14,5 млн.

Ранее Антон Миранчук рассказал, ощущает ли себя лидером сборной России.

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