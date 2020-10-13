Антон Миранчук заявил, что отъезд брата не стал для него дополнительной мотивацией
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- РИА Новости
«Нет, отъезд брата не стал дополнительной мотивацией. У каждого уважающего себя футболиста есть мысли об отъезде в Европу. Для этого он работает. У меня эти мысли всегда были. Я лично больше скучаю по нему. Хочу увидеться с ним здесь и посмотреть, что изменилось в нём», — сказал Антон Миранчук на пресс-конференции перед матчем Лиги наций Россия — Венгрия.
Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года за €14,5 млн.
Ранее Антон Миранчук рассказал, ощущает ли себя лидером сборной России.