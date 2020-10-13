Черчесов: состояние Черышева улучшается

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника команды Дениса Черышева.
Черчесов: состояние Черышева улучшается
  • Reuters

«Его состояние улучшается. В последнем матче он вышел не так, как мы и он сам хотели. Поговорили с ним на эту тему. Надеюсь, что в следующий раз он будет более сконцентрирован и принесёт больше пользы. С другой стороны, у него сейчас такая ситуация в клубе… Но и мы не можем разбрасываться футболистами. Любой игрок должен выходить на поле и проводить на максимуме каждую минуту», — заявил Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Венгрией.

Ранее Черчесов рассказал, как планирует бороться с кадровыми проблемами, вызванными коронавирусом.

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