Черчесов: состояние Черышева улучшается

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии полузащитника команды Дениса Черышева.

«Его состояние улучшается. В последнем матче он вышел не так, как мы и он сам хотели. Поговорили с ним на эту тему. Надеюсь, что в следующий раз он будет более сконцентрирован и принесёт больше пользы. С другой стороны, у него сейчас такая ситуация в клубе… Но и мы не можем разбрасываться футболистами. Любой игрок должен выходить на поле и проводить на максимуме каждую минуту», — заявил Черчесов на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Венгрией.

Ранее Черчесов рассказал, как планирует бороться с кадровыми проблемами, вызванными коронавирусом.