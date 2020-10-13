Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Венгрией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Венгрии.

«Был очень сложный, непростой и интересный матч с Турцией. Мы проанализировали его. Теорию не показывали, поговорили в общих словах. Времени нет. Вчера посмотрели будущего соперника. Сегодня на них остановимся. Нам предстоит третий матч за короткое время. Вторую игру с Турцией мы провели намного интенсивнее, чем с командой Швеции. Завтрашний матч не станет для нас исключением. Сделаем максимум, чтобы быть на том же уровне», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября в Москве, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, почему игра сборной РФ в Лиге наций может вызвать опасения.