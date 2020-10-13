Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Венгрией

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги наций УЕФА с командой Венгрии.
Черчесов рассказал о подготовке к матчу с Венгрией
  • © РФС

«Был очень сложный, непростой и интересный матч с Турцией. Мы проанализировали его. Теорию не показывали, поговорили в общих словах. Времени нет. Вчера посмотрели будущего соперника. Сегодня на них остановимся. Нам предстоит третий матч за короткое время. Вторую игру с Турцией мы провели намного интенсивнее, чем с командой Швеции. Завтрашний матч не станет для нас исключением. Сделаем максимум, чтобы быть на том же уровне», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Матч Россия — Венгрия состоится 14 октября в Москве, на стадионе «ВТБ Арена». Начало встречи — 21:45 мск.

Ранее сообщалось, почему игра сборной РФ в Лиге наций может вызвать опасения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить