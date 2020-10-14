Победа Украины над Испанией, сенсация от Люксембурга и шесть голов в Кёльне: чем запомнились матчи 3-го тура Лиги наций

Сборная Украины в Киеве сенсационно с минимальным счётом обыграла Испанию. Германия и Швейцария разошлись миром в Кёльне, забив шесть мячей на двоих. Люксембург на выезде одержал волевую победу над Черногорией. А Латвия позволила увезти три очка из Риги Мальте. RT рассказывает, чем запомнились матчи третьего тура Лиги наций.

Результативная ничья Германии и Швейцарии

Самый результативный матч игрового дня состоялся в Кёльне, где Германия разошлась миром с Швейцарией — 3:3. Причём ближе к победе были именно швейцарцы, которые на старте встречи буквально смяли грозного оппонента.

Уже к 26-й минуте гости вели (2:0) благодаря голам Марио Гаврановича и Ремо Фройлера. Примечательно, что вторая результативная атака подопечных Владимира Петковича началась после грубой ошибки проводящего сотый матч в составе сборной Германии Тони Крооса. Впрочем, немцам быстро удалось сократить отставание в счёте.

А в начале второго тайма всего за шесть минут были забиты три мяча. Сначала Кай Хаверц сравнял счёт. Затем Гавранович оформил дубль. Наконец, Серж Гнабри вновь восстановил статус-кво на табло. Несмотря на то, что до финального свистка оставалось полчаса, больше отличиться соперникам не удалось.

Таким образом, швейцарцы во второй раз в текущем розыгрыше Лиги наций сыграли вничью с Германией. Первый матч между ними, состоявшийся в сентябре в Базеле закончился со счётом — 1:1. И это единственные очки, которые набрала сборная Швейцарии в данном турнире.

Сенсационная победа Украины

Но настоящая сенсация произошла в другом матче группы 4. Украина в Киеве неожианно обыграла Испанию с минимальным счётом. Эта победа стала вдвойне ценной для украинцев, учитывая, что к игре они подошли без десятка травмированных и оказавшихся на карантине футболистов.

В полурезервном составе жёлто-синие в октябре разгромно проиграли Франции в товарищеском матче (1:7), а затем достойно уступили Германии (1:2). При этом после встречи с немцами украинцы из-за дисквалификации лишились ещё и основного полузащитника Руслана Малиновского.

Но и без него подопечные Андрея Шевченко сотворили настоящую сенсацию. Главным героем противостояния стал вратарь Георгий Бущан, совершивший восемь сейвов и отыгравший на «ноль».

Испании забить так и не удалось, зато Украина за 14 минут до финального свистка реализовала редкий момент. Виктор Цыганков убежал практически один на один с Давидом Де Хеа и переиграл далеко вышедшего из ворот оппонента.

Таким образом, Испания впервые в истории проиграла Украине. Теперь в её пассиве два поражения от сборных, представляющих страны постсоветского пространства. В 2016-м «Красную фурию» удалось огорчить Грузии.

Невезение Азербайджана

В свою очередь, Азербайджану в рамках группы 1 Лиги С не удалось обыграть Кипр — 0:0. Из-за напряжённой обстановки в Нагорном Карабахе матч проходил в албанском Эльбасане.

Азербайджанцы сделали всё для того, чтобы во второй раз подряд обыграть соперника, но так и не сумели пробить 21-летнего дебютанта Деметриса Деметриу, который совершил шесть сейвов. Не удалось кавказскому коллективу отличиться даже с пенальти. Деметриу парировал выстрел Гары Гараева с «точки».

Со знаком же «минус» отличился бывший нападающий молодёжной сборной России Рамиль Шейдаев, который не реализовал сразу два выхода один на один.

Три удаления в добавленное время

А вот Черногория, также выступающая в данной группе, имела шанс обеспечить себе первое место и повышение в классе. Для этого балканской команде, одержавшей три победы в первых трёх матчах, требовалось дома обыгрывать Люксембург. Однако подопечные Фарука Хаджибегича потерпели неожиданное поражение — 1:2.

Причём ни о каком преимуществе хозяев речи не шло. Гости хотя и пропустили первыми, незадолго до перерыва сумели отыграться. А на 86-й минуте Данель Синани вовсе принёс команде Великого герцгоства волевую победу. Примечательно, что нападающий бельгийского «Васланд-Беверена», права на которого принадлежат английскому «Норвичу», забил третий мяч в последних двух матчах сборной.

Наконец, в добавленное время судья Саша Штегеманн показал сразу три красные карточки: две — черногорцам и одну — люксембуржцу. Им стал полузащитник «Уфы» Оливье Тилл, который незадолго до того появился на поле, но успел поучаствовать в потасовке. Однако это не помешало Люксембургу с девятью очками догнать в турнирной таблице Черногорию.

Победа Мальты на 96-й минуте

Ещё один неожиданный результат был зафиксирован в Риге, где Латвия с минимальным счётом уступила Мальте. Хозяева нанесли 17 ударов по чужим воротам, но так и не сумели отличиться. Гости же забили на 96-й минуте, когда после подачи со стандарта Стив Борг головой отправил мяч в дальний угол.

За первый круг текущего сезона Лиги наций латыши в группе с Мальтой, Андоррой и Фарерскими островами не сумели одержать ни одной победы.