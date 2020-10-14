Люксембург обыграл Черногорию вышел на первое место в группе Лиги наций

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Сборная Люксембурге одержала победу над национальной командой Черногории в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Люксембург обыграл Черногорию вышел на первое место в группе Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Подгорице, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Сборная Черногории забила первой. На 34-й минуте отличился Игор Митрович.

Победу Люксембургу принесли голы Эдвина Муратовича и Даниэля Синани, забивших на 42-й и 86-й минутах.

Уже в компенсированное ко второму тайму время в составе хозяев поля были удалены Марко Янкович и Марко Симич, а в составе гостей — Оливье Тилл.

Таким образом Люксембург набрав 9 очков вышел на первое место в турнирной таблице группы 1 дивизиона C. Черногория также набравшая 9 очков — вторая.

Ранее сообщалось, что Германия сыграла вничью со Швейцарией в Лиге наций, пропустив дважды к 26-й минуте.

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