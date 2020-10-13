Германия сыграла вничью со Швейцарией в Лиге наций, пропустив дважды к 26-й минуте

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Сборные Германии и Швейцарии сыграли вничью в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Германия сыграла вничью со Швейцарией в Лиге наций, пропустив дважды к 26-й минуте
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Кёльне, завершилась со счётом 3:3.

Сборная Швейцарии забила первой. На пятой минуте отличился Марио Гавранович. Уже на 26-й минуте Ремо Фройлер увеличил преимущество гостей.

Немцы ответили голами Тимо Вернера и Кая Хаверца, отличившихся на 28-й и 55-й минутах.

На 56-й минуте швейцарцы снова повели в счёте благодаря голу Гаврановича, таким образом оформившего дубль.

Сборная Германии ушла от поражения благодаря голу Сержа Гнабри на 60-й минуте.

Следующим соперником Германии станет команда Украины, а Швейцария сыграет с Испанией.

В других матчах игрового дня Азербайджан и Кипр сыграли вничью (0:0), Латвия уступила Мальте (0:1), Фарерские острова победили Андорру (2:0), а Лихтенштейн и Сан-Марино не выявили сильнейшего (0:0).

Ранее сообщалось, что Украина победила Испанию в матче Лиги наций УЕФА.

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