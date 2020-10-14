Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч с Венгрией

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч четвёртого тура группового этапа Лиги наций с Венгрией.

© rfs.ru

Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев и Артём Дзюба. Встреча пройдёт 14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45. Ранее Борис Раппопорт высказался о предстоящем матче сборных России и Венгрии. Стартовый состав сборной России на матч против Венгрии.#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/MR1rgmibu1 — Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2020