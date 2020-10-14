Сборная России по футболу назвала стартовый состав на матч с Венгрией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Андрей Семёнов, Фёдор Кудряшов, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Антон Миранчук, Далер Кузяев и Артём Дзюба.
Встреча пройдёт 14 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 21:45.
Ранее Борис Раппопорт высказался о предстоящем матче сборных России и Венгрии.
Стартовый состав сборной России на матч против Венгрии.#НашиПарни#СборнаяРоссииpic.twitter.com/MR1rgmibu1— Сборная России (@TeamRussia) October 14, 2020