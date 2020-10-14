Эксперт прокомментировал предстоящий матч сборных России и Венгрии

Футбольный эксперт Борис Раппопорт прокомментировал предстоящий матч сборных России и Венгрии.

«Эта встреча решающая, и у меня есть определённые опасения за результат», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, складывается впечатление, что некоторые игроки вымотаны, устали, что связано с тяжёлым графиком игр.

Ещё одним фактором эксперт назвал отсутствие в составе ряда футболистов.

«Мы должны собраться. Наверняка сегодня Черчесов будет определять оптимальный состав по тем людям, которые у него есть. Вряд ли он будет заниматься какими-то экспериментами», — считает Раппопорт.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, как планирует бороться с кадровыми проблемами, вызванными коронавирусом.