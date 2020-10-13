Скрытый резерв: как Антон Миранчук преобразился после отъезда брата в «Аталанту»

Неудачная игра в прошлом сезоне и потеря места в основном составе «Локомотива» заставили многих усомниться в способностях Антона Миранчука. Однако переход его брата Алексея в «Аталанту», окончание срока аренды Жоау Мариу и отсутствие альтернативы у Марко Николича позволили центральному полузащитнику в короткие сроки стать лидером в клубе и завоевать место в стартовом составе национальной команды.

За последние несколько недель Антон Миранчук стал одним из самых ярких и обсуждаемых российских футболистов. Сначала хавбек закрепился в составе «Локомотива» и примерил на себя роль лидера, а затем отвоевал место главного конструктора атак и в национальной команде. Примечательно, что его успехи совпали с уходом брата Алексея в «Аталанту», хотя изначально многие предполагали, что это событие может негативно сказаться на полузащитнике.

Для Антона прошлый сезон выдался крайне неудачным. Футболист провёл всего 19 матчей во всех турнирах, при этом четырежды выходил на поле на замену и пять раз отправлялся на скамейку по ходу встречи. Итог: всего 1291 минута игрового времени и четыре (3 + 1) балла по системе «гол + пас». Да, на выступлениях Миранчука серьёзно сказались травмы, но сложно назвать это единственной причиной всех бед. Так, летом хавбек пребывал в оптимальной форме, но проиграл конкуренцию за место в основе и лишь четыре раза выходил с первых минут.

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Начало нынешнего первенства также не внушало оптимизма. Миранчук не смог принять участие в матче первого тура из-за дисквалификации, а в двух следующих провёл на поле суммарно 25 минут. Летом «Локомотив» покинули Жоау Мариу и Джефферсон Фарфан, что теоретически должно было помочь Антону чаще оказываться в старте. Тот же португалец преимущественно выступал на позициях левого и центрального атакующего полузащитника, на которые и претендовал россиянин.

Однако полноценно вернуться в основу Миранчуку помогли лишь ещё более серьёзные кадровые потери «Локомотива». В матче со «Спартаком» железнодорожники лишились сразу двух ключевых представителей средней линии в лице Алексея Миранчука и Дмитрия Баринова, вследствие чего в стартовом составе появились сразу две вакансии. Таким образом, если во встрече с красно-белыми появление Антона с первых минут можно было считать исключительно результатом смены формации (Марко Николич неожиданно решил сыграть с двумя чистыми форвардами и четырьмя полузащитниками), то впоследствии у сербского специалиста не осталось иного выхода, кроме как довериться талантливому хавбеку.

Антон воспользовался своим шансом и с ходу стал укрепляться в статусе лидера нападения «Локомотива». В игре с «Ахматом» он забил первый мяч в сезоне, исполнил пять ключевых передач и получил наивысшую оценку среди всех футболистов по данным WhoScored. Даже в не самых ярких матчах с «Зенитом» и «Ростовом» он выглядел весьма неплохо, но настоящим бенефисом Миранчука стали три последние встречи в РПЛ. Полузащитник записал на свой счёт три результативные передачи, каждая из которых помогла команде забить победные мячи.

В итоге после десяти туров Миранчук является одним из лидеров РПЛ по ряду показателей, что автоматически позволяет считать его одним из лучших футболистов первой трети сезона. Так, он занимает второе место по числу как голевых передач (3), так и ключевых пасов в среднем за матч (2,6). В первом случае он уступает лишь Себастьяну Шиманьски из «Динамо», а во втором — Вандерсону из «Краснодара». При этом в обоих рейтингах он имеет равные показатели с Артёмом Дзюбой, который в последние годы справедливо считается одним лучших ассистентов лиги.

Миранчук также расположился на второй позиции и по числу ожидаемых передач. По данным Understat, у хавбека «Локомотива» показатель xA составляет 2,87 — больше, чем у Зелимхана Бакаева из «Спартака», Хвичи Кварацхелии из «Рубина» и того же Вандерсона. Лидирует же Дзюба (3,03).

«Возрождение» Антона оказалось крайне полезным для «Локомотива», но от этого не менее неожиданным. На первый взгляд, отъезд близнеца Алексея в Италию автоматически предоставлял ему шанс проявить себя и завоевать место в основе, но многие эксперты считали иначе. В прессе много говорилось о том, что трансфер брата в «Аталанту» может негативно сказаться на его психологическом состоянии и, как следствие, на выступлениях.

Тем примечательнее, что изначально мало кто рассматривал Антона Миранчука в качестве полноценной замены брату. Неудовлетворительные результаты в прошлом сезоне вынудили экспертов если не списать его со счетов, то усомниться в способностях. Так, всё чаще звучали призывы в адрес руководства приобрести замену ушедшему лидеру, и лишь единицы полагали, что в распоряжении у «Локомотива» уже есть футболист, способный полноценно компенсировать отсутствие Алексея.

Как оказалось впоследствии, Антон не только стал ключевым игроком «Локомотива», но и завоевал место в стартовом составе сборной России по футболу. Безусловно, причиной тому во многом стали травмы ведущих исполнителей на данной позиции в лице всё того же Алексея Миранчука и Александра Головина, но это не умаляет заслуг хавбека железнодорожников. С учётом того, что Станислав Черчесов неохотно доверял обоим братьям и крайне редко выпускал их с первых минут, три подряд попадания в основу можно считать достижением.

Во встречах Лиги наций с Сербией и Венгрией Миранчуку хватило всего 89 минут суммарно, чтобы выиграть конкуренцию у Бакаева и укрепиться в роли главного партнёра Дзюбы в атакующей линии. Как итог, два гола в последних четырёх матчах за сборную и лестный комментарий от Черчесова. Наставник не смог ответить, демонстрирует ли хавбек свой лучший футбол в карьере, но выразил уверенность, что тот рвётся за своим братом в Европу.

Главный вопрос состоит в том, способен ли Антон провести если не весь сезон, то хотя бы две его трети на столь высоком уровне. На данный момент самым успешным для него является первенство-2018/19, по итогам которого в его послужном списке значилось 16 мячей и три результативные передачи во всех турнирах. Если ему удастся хотя бы преодолеть планку в десять очков по системе «гол + пас», то его выступление можно будет считать более чем удачным.

Кроме того, особое внимание будет приковано к действиям Миранчука в Лиге чемпионов, где «Локомотив» будет отчаянно нуждаться в его мастерстве. Да, в чемпионате России его влияния на игру команды достаточно, чтобы она оставалась в числе лидеров и продолжала борьбу за еврокубки. Но пока трудно предположить, способен ли он повести коллектив за собой и в главном еврокубке. Если для Антона всё сложится удачно, то летом он вполне может последовать примеру брата и отправиться в один из топ-чемпионатов Старого Света. Достаточно вспомнить, что Алексей привлёк к себе внимание именно благодаря двум голам в ворота «Ювентуса».