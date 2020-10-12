Миранчук: мы заслуживали победу, но нам чуть-чуть не повезло

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук высказался о ничьей с Турцией в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

«Все прекрасно знают, что Турция умеет, если им дать играть в футбол, хорошо обращаться с мячом, использовать быстрые атаки. Хороший соперник. По игре ли счёт? Обидно, что в свои моменты не забили. Я считаю, что мы заслуживали победу, но нам чуть-чуть не повезло», — приводит слова Миранчука пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборные России и Турции сыграли вничью 1:1. Миранчук стал автором единственного гола российской команды.

Сборная России набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Антон Шунин высказал мнение, что гол в ворота сборной России был домашней заготовкой турецкой команды.