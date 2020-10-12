Миранчук: мы заслуживали победу, но нам чуть-чуть не повезло

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук высказался о ничьей с Турцией в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.
Миранчук: мы заслуживали победу, но нам чуть-чуть не повезло
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Все прекрасно знают, что Турция умеет, если им дать играть в футбол, хорошо обращаться с мячом, использовать быстрые атаки. Хороший соперник. По игре ли счёт? Обидно, что в свои моменты не забили. Я считаю, что мы заслуживали победу, но нам чуть-чуть не повезло», — приводит слова Миранчука пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборные России и Турции сыграли вничью 1:1. Миранчук стал автором единственного гола российской команды.

Сборная России набрала семь очков и продолжает лидировать в своей группе. Турция с двумя очками находится на третьем месте.

Ранее Антон Шунин высказал мнение, что гол в ворота сборной России был домашней заготовкой турецкой команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить