«Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука

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Российский полузащитник Алексей Миранчук официально перешёл из московского «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта».
«Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Аталанты».

«Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук», — говорится в сообщении клуба из Бергамо.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в «Аталанту» за солидарными выплатами за трансфер Миранчука.

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