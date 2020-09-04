«Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба «Аталанты».
«Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук», — говорится в сообщении клуба из Бергамо.
24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в «Аталанту» за солидарными выплатами за трансфер Миранчука.
Il post che stavate aspettando 😎 добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! 🇷🇺👋🏼— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020
The post you've been waiting for 😉 #WelcomeMiranchuk! 🖤💙
⠀#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/ylRCOfv27R