«Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук официально перешёл из московского «Локомотива» в итальянский футбольный клуб «Аталанта».

Об этом сообщает пресс-служба «Аталанты».

«Пост, которого вы ждали. Добро пожаловать, Алексей Миранчук», — говорится в сообщении клуба из Бергамо.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в «Аталанту» за солидарными выплатами за трансфер Миранчука.