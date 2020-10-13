Оздоев считает, что Антон Миранчук по уровню мастерства не уступает своему брату Алексею

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высоко оценил уровень игры своего партнёра по сборной России Антона Миранчука, который на клубном уровне представляет «Локомотив».

«Антон всегда был мастером своего дела. Они оба очень одарённые, технически оснащены и выполняют большой объём работы. Я бы сказал, что Антон наравне с Лёхой был лидером «Локомотива». Просто какой-то отрезок времени Тохе не удался из-за постоянных травм, в этом плане ему не везло. Сейчас он набрал оптимальные кондиции и делает результат», — заявил Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24».

Антон Миранчук отличился забитым мячом в матче сборных России и Турции (1:1) в Лиге наций, который состоялся 11 октября.

Алексей Миранчук в начале осени перешёл из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту» за €14,5 млн.

Ранее Гусев высказался о прогрессе Миранчука.