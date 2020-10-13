Оздоев считает, что Антон Миранчук по уровню мастерства не уступает своему брату Алексею
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«Антон всегда был мастером своего дела. Они оба очень одарённые, технически оснащены и выполняют большой объём работы. Я бы сказал, что Антон наравне с Лёхой был лидером «Локомотива». Просто какой-то отрезок времени Тохе не удался из-за постоянных травм, в этом плане ему не везло. Сейчас он набрал оптимальные кондиции и делает результат», — заявил Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24».
Антон Миранчук отличился забитым мячом в матче сборных России и Турции (1:1) в Лиге наций, который состоялся 11 октября.
Алексей Миранчук в начале осени перешёл из «Локомотива» в итальянскую «Аталанту» за €14,5 млн.
Ранее Гусев высказался о прогрессе Миранчука.