«Не стоит соревноваться в ханжестве»: в России поддержали Дзюбу после утечки его личного видео в интернет

Нападающий Артём Дзюба не будет участвовать в ближайших матчах сборной России. По словам главного тренера команды Станислава Черчесова, такое решение приняли, чтобы «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста». Ранее в сеть попало интимное видео с участием Дзюбы. На сторону игрока встали большинство публичных личностей, включая генерального директора «Матч ТВ» Тину Канделаки, актёра Михаила Боярского и комментатора Дмитрия Губерниева. Сам футболист признался, что ему тяжело далась эта ситуация, и поблагодарил близких, одноклубников и болельщиков за поддержку.

Распространение в интернете ролика с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы стало самым обсуждаемым событием воскресенья. Сразу после появления первых новостей стало известно, что футболист не примет участия в предстоящем сборе национальной команды и, соответственно, в контрольном матче с Молдавией, во встречах с Турцией и Сербией в рамках Лиги Наций.

Как сообщили в СМИ, о порицании со стороны тренерского штаба речь не шла, а главный тренер Станислав Черчесов лично звонил Дзюбе, чтобы оказать ему поддержку. По словам наставника, решение прежде всего было связано с тем, что сборной необходимо сосредоточиться на предстоящих играх, а не отвлекаться на шумиху вокруг этой истории.

«Мы всегда подчёркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артёма на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У него же будет время нормализовать ситуацию», — цитирует Черчесова пресс-служба национальной команды.

Это решение поддержали и в Российском футбольном союзе (РФС). По словам члена комитета по этике Андрея Созина, произошедшее может негативно сказаться не только на Дзюбе, но и на его коллегах.

«Может, это и к лучшему для Артёма: многие говорили, что он устал, что не очень готов. Сейчас будет время перезагрузиться. Загадывать, вернётся ли он в сборную, не могу. По любому другому игроку такое ударило бы слабее. А у Дзюбы уже много негатива в последние годы. Оправится ли он от такого удара по имиджу, большой вопрос», — приводит слова Созина «Чемпионат».

Несмотря на сложную ситуацию, Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» и даже отметился победным голом. При этом встречу с «быками» он провёл без капитанской повязки, которая отошла защитнику Деяну Ловрену. Комментируя этот шаг, наставник сине-бело-голубых Сергей Семак отметил, что таким образом собирался снять с форварда лишний груз ответственности.

«Я руководствуюсь своими мыслями. Что касается Дзюбы, то он человек эмоционального склада и капитанская повязка добавляет ему ответственности, заставляет больше работать. Нужно тонко чувствовать команду. На сегодня мотивация и так была запредельной, так что нужно было его успокоить. По этой причине выбор пал на опытного игрока», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

При этом он также выразил поддержку Дзюбе и заверил, что как тренер не мог отвернуться от своего подопечного в такой сложный момент.

«В жизни ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети. Никакой родитель не отвернётся от сына. Со своей стороны я делаю всё, что могу», — сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

При этом сам Дзюба также прервал молчание и по окончании удачной игры с «Краснодаром» опубликовал видеообращение к болельщикам на своей странице в Instagram. Там нападающий признался, что встреча 14-го тура стала для него одной из самых сложных в карьере, и выразил благодарность за поддержку.

«Всех с очень важной победой. Это, наверное, был самый непростой матч в моей карьере. Как в аду побывал. Немножко не сдержался с эмоциями в машине на обратном пути. Я бы хотел сказать следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные, поэтому я во многом виноват в этом, могу винить только себя. В такие мгновения, когда все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые остались со мной, поддержали меня в трудную минуту: близкие, родные, семья, друзья. Даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали, и их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Благодарю вас всех, никогда этого не забуду, всегда останется со мной», — заявил Дзюба.

Также он выразил надежду, что сможет «достойно прожить свою жизнь, как бы иногда ни оступался и ни ошибался».

«Сдерживаюсь максимально, чтобы не быть тряпкой или показушником — это не про меня. Спасибо команде, особенно ребятам, что сплотились и поддержали меня. Мы понеслись и показали, что мы действительно команда. Благодарю судьбу за болезненные и жестокие уроки, но в них я сам виноват. Всем добра. Я постараюсь не сломаться, хотя сегодня было очень тяжело», — заключил форвард «Зенита».

«Артём должен отнестись к ситуации по-философски»

Несмотря на то что некоторых возмутил инцидент с участием футболиста, большинство представителей российского футбола встали на сторону Дзюбы. Они сошлись во мнении, что его личная жизнь касается лишь его самого, хотя Черчесова также можно понять.

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал логичным решение временно убрать нападающего из состава сборной. Он предположил, что оно было принято по обоюдному согласию сторон.

«Для команды необходимо концентрироваться на подготовке к матчам за сборную, и любая новая информация может расслабить игроков и демотивировать, а лишнее внимание к сборной через призму этой ситуации никому не нужно. Не самая приятная история, которая могла бы произойти с ключевым игроком сборной и «Зенита». Но думаю, что это вопрос времени», — отметил Малафеев.

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Схожего мнения придерживается и коллега Малафеева по амплуа Руслан Нигматуллин. Экс-голкипер сборной России подчеркнул, что случившееся могло бы сказаться негативно как на самом Дзюбе, так и на его взаимоотношениях с коллегами.

«Крайне неприятный эпизод. Но в эпоху современных технологий такое может случиться с каждым. У каждого есть личная жизнь, которую он проводит на своё усмотрение. Ему можно только посочувствовать. Никому не пожелаешь такого хейта, с которым он столкнулся и ещё столкнётся… Думаю, Артёму нужно перетерпеть. Жизнь продолжается», — сказал Нигматуллин.

Экс-полузащитник «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов предположил, что Дзюба вернётся в команду уже на следующие сборы, и выразил удивление, почему ролик вызвал столь бурную реакцию.

«Безусловно, сам скандал окажет какое-то влияние на его имидж. Но уверен, что до завершения карьеры не дойдёт. Мы же не знаем, как он раньше готовился к играм. Главное, чтобы он забивал, а то, каким образом к этому подготавливаться, дело личное. В общем, то, что происходит за полем, должно оставаться под чутким присмотром самого человека», — цитирует Билялетдинова Sport24.

По словам бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева, история в скором времени забудется, а болельщики поменяют своё отношение к футболисту и его репутация будет восстановлена. Для этого ему необходимо сделать «новый героический шаг».

«Народ это воспримет и будет относиться к нему так же, как на чемпионате мира. Как только команда и болельщики будут относиться к Дзюбе как к лидеру, есть все шансы обратно заполучить повязку. Но теперь важно, как он будет себя позиционировать. Что касается Артёма, он должен принять ситуацию, отнестись к ней по-философски. Думаю, его жизнь не сводится к тому, чтобы иметь капитанскую повязку на руке. Она более сложная и объёмная. Он переживёт этот момент», — уверен Игнатьев.

В то же время были и те, кто счёл отстранение от сборной неуместным. Так, экс-полузащитник «Спартака» Александр Канищев отметил, что Черчесов поторопился, так как достоверность видео ещё не установлена.

«Да и вообще, это личная жизнь человека, и любое вмешательство в неё — неправильно. Работа и личная жизнь несовместимы, не этим должен руководствоваться тренер сборной. Понимаю, если бы Артём совершил хулиганский поступок. Не судите да не судимы будете. Вот так сразу лишать человека статуса. Может, это видео — вообще какой-то компьютерный фейк, нужно разобраться. Всё чересчур категорично», — заявил Канищев.

«Человека носили на руках, а теперь опускаются до такого рода похабщины»

В стороне от резонансной истории не остались представители других видов спорта и других сфер — политики, журналистики, музыки, кино и других. Они также отметили значимость фигуры Дзюбы для российского футбола и призвали критиков не вмешиваться в его частную жизнь.

Народный артист России и известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский после матча с «Краснодаром» обратился к критикам игрока.

«Зенитовцы устроили настоящий праздник, а Дзюба — герой! Хорошо, что от него отскакивает грязь, как с гуся вода. Пускай бесятся эти хакеры вшивые! Это им всем ответ от Дзюбы, он показал, что ему плевать на их злопыхательства», — отреагировал на победу Боярский.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что футболист мог сыграть в ближайших матчах сборной, так как произошедшее никак не связано со спортом.

«Те негодяи, которые взломали и выбросили это в сеть, негодяями и останутся. Понятное дело, все так или иначе шутят на эту тему, но ситуация совершенно обычная», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки также осудила мошенников, из-за которых ролик попал в интернет. По сообщению СМИ, они взломали телефон футболиста и требовали с него выкуп, но он ответил отказом.

«Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид «что уж мы-то такого никогда не делаем». Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространён, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артём ему не поддался», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников отметил, что у нападающего в последнее время появилось много недоброжелателей.

«У меня вся эта ситуация, с другой стороны, вызывает удивление. Ровно два года назад человека носили на руках, а теперь опускаются до такого рода похабщины. В плане обсуждения такого вида вбросов — это у меня в голове немного не укладывается», — приводит слова Кафельникова Sport24.

В свою очередь, телеведущая Анфиса Чехова подчеркнула, что в действиях Дзюбы нет ничего предосудительного, а певица Светлана Лобода напомнила о праве на частную жизнь.

В социальных сетях был запущен тег #ЯМыДзюба, под которым как обычные пользователи, так и публичные личности также выразили свою поддержку нападающему.