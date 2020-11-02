«Артём никогда не говорил, что устал»: Черчесов о форме Дзюбы, возвращении Миранчука и вызове игроков молодёжной сборной

Голевая засуха может случиться у любого футболиста, поэтому не стоит беспокоиться по поводу временных трудностей с результативностью Артёма Дзюбы, Александра Соболева и Фёдора Смолова. Об этом заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчами с Молдавией, Турцией и Сербией. Специалист также объяснил, зачем вызвал на нынешний сбор футболистов молодёжной команды, сравнил графики Лиги наций и чемпионатов континента и мира, а также посетовал на медленное восстановление после травмы Александра Головина.

— Сразу несколько футболистов молодёжки получили вызов в основную сборную. Вы пригласили их на перспективу или ожидаете, что они будут полезны сразу?

— И то, и то, потому что ситуации могут быть разные. Будем отталкиваться от того, кто и как себя проявит в конкретных матчах. За нынешний сбор постараемся решить все вопросы, потому что весной такой возможности уже не будет. Как вы могли заметить, раньше у нас не было резервного состава. Но в прошлый раз сразу несколько футболистов были вынуждены покинуть расположение команды, поэтому решили подстраховаться. Тем более все три встречи пройдут на выезде, и дозаявлять кого-то будет тяжело.

— Футболисты, которых вы определили как ближайший резерв, полетят со сборной или останутся в своих командах?

— Останутся. Но главное, что они предупреждены и будут готовы прилететь в случае возникновения форс-мажора. До сбора остаётся практически неделя, и за это время многое может поменяться.

— Почему выбор пал именно на Матвея Сафонова, Игоря Дивеева, Константина Кучаева, Ивана Облякова и Романа Евгеньева, а не на других игроков молодёжки?

— Мы внимательно следим за тем, как они себя проявляют и в чемпионате, и в национальной команде, постоянно общаемся с главным тренером U-21 Михаилом Галактионовым. На основании этих факторов и складывается наш выбор.

— Сафонов часто ошибается, но и спасает свою команду. Речь идёт о нестабильности молодого вратаря или о системных ошибках?

— Я стараюсь оценивать любого игрока системно и трезво. Всегда есть как хвалебные, так и критические отзывы. Матвей приедет в расположение, мы пообщаемся, посмотрим, какие были просчёты, подскажем, как их исправить.

— Почему защитник «Зандхаузена» Александр Жиров оказался в резервном списке?

— Мы не можем обсуждать каждого футболиста, который не был вызван или остался в резерве. Впечатление о нём я оставлю при себе. Он сыграл 90 минут в последнем туре Бундеслиги II, мы проанализировали его выступление, сейчас посмотрим на игроков молодёжки.

— Не беспокоит ли вас, что Алексей Миранчук вышел на поле в составе «Аталанты» только один раз?

— Это так, но нам важно, чтобы он приехал в сборную, пообщался с нами вживую, а не по телефону. Посмотрим, в какую сторону произошли изменения после его ухода из «Локомотива». Возвращение в Россию и знакомая атмосфера станут для Алексея психологической подпиткой. Но в любом случае мы его вызвали, чтобы он помог нам на поле.

— В прошлый раз вы говорили, что Даниилу Фомину необходимо время, чтобы освоиться в новой команде. Сейчас он готов для выступления за сборную?

— Думаю, после перехода в «Динамо» он чувствует себя комфортнее. Другое дело, теперь ему необходимо заявить о себе, чтобы закрепиться в национальной команде.

— Не беспокоит ли вас низкая результативность Александра Соболева, Фёдора Смолова и Артёма Дзюбы?

— Конечно, нападающих надо оценивать по забитым мячам. Но сухие серии случаются у многих, не только у них. Кроме того, Соболев забил мяч Швеции, уверен, он приедет в хорошем настроении. С другой стороны, у каждого из ребят ещё будет возможность проявить себя за оставшиеся несколько игр на клубном уровне.

— Вызов трёх габаритных форвардов можно объяснить тактикой?

— Они похожи габаритами, но с точки зрения игрового стиля разнятся. Кроме того, у нас есть и другие забивные футболисты, поэтому вариантов много.

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— Почему вы решили остановить выбор на Антоне Заболотном?

— В последних турах РПЛ он выглядит достаточно свежо, приносит пользу, забивает, что важно для нападающего. Мы его хорошо знаем, и сейчас Антон объективно выходит на необходимый для сборной уровень.

— Учитывая состояние Дзюбы, рассматриваете ли вы вариант, при котором нападающий не выйдет на поле?

— Сейчас мы все рассуждаем за Артёма. А он сам никогда не говорил, что устал. Это касается всех футболистов — в еврокубках выступает не только «Зенит», но и ЦСКА и «Краснодар». Мы созванивались с главным врачом сборной, обсудили нюансы. Заранее нельзя сказать, кто и в какой форме будет находиться.

— Учитывая неудачное выступление российских команд в еврокубках, можно предположить, что большинство игроков приедут в расположение сборной не в самом хорошем психологическом состоянии. Как вы намерены с этим справляться?

— Пока сложно сказать, в каком настроении будут те или иные игроки. Тем более эмоциональный фон не всегда зависит от результата матча. Я настраиваюсь на то, что они приедут в хорошем расположении. Если нет — будем решать.

— Почему интенсивность матчей с участием российских команд в еврокубках значительно ниже, чем в играх сборной? Не мешает ли это при отборе футболистов?

— Не могу сказать, почему так происходит. Но стоит помнить, что темп в матче задают оба соперника. Иногда команды буквально заставляют друг друга пробегать определённые дистанции. Мы действительно провели три интенсивные игры, показатели которых несравнимы с еврокубками. Проблема ли это? Не знаю, но в любом случае мы всегда требуем от игроков, чтобы они максимально выкладывались на поле.

— Каково состояние Александра Головина?

— Мы на связи, он начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Ещё неделю назад мы понимали, что на этот сбор он не попадёт, так как, к сожалению, восстановление затянулось.

— Уже приступили к изучению соперников?

— Мы их хорошо знаем. С турками и сербами встречались в предыдущих раундах Лиги наций. Поэтому определённая информация есть. Молдаван будем изучать, их состав нам известен. Но ситуация такова, что из-за плотного графика нам сначала необходимо успеть разобрать свои игры и только потом переходить к соперникам.

— В связи с этим какое значение имеет матч с Молдавией? Насколько он необходим?

— Во-первых, это официальная игра УЕФА, и мы обязаны её провести. Во-вторых, контрольные матчи позволяют зарабатывать очки и улучшать рейтинг. А с точки зрения тактики можно отрабатывать какие-то нюансы и проверять игроков.

— Схож ли такой график с расписанием матчей Евро и чемпионата мира?

— Он жёстче, потому что на крупных турнирах на отдых даётся на один день больше.

— По вашему мнению, дал ли уже свои плоды новый лимит на легионеров?

— Перед прошлым сбором я уже говорил, что на ситуацию надо смотреть иначе. Да, теперь футболисты не всегда попадают в основные составы своих команд, потому что у тренеров появилась возможность выпускать восемь иностранцев. Конечно, хотелось бы, чтобы россияне выходили на поле чаще, но это объективная реальность, к которой надо относиться спокойно. И наша задача заключается в том, чтобы понять, почему тот или иной игрок остался на скамейке запасных.