Черчесов объяснил вызов игроков молодёжной сборной в основную национальную команду

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о списке игроков, вызванных в расположение сборной России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.

«У нас у молодёжки нет официальных матчей, только контрольные. Как мы и говорили, у нас есть возможность посмотреть игроков, которые себя проявляют и в молодёжке, и в чемпионате. В марте не будет возможности посмотреть, поэтому сейчас решаем все вопросы», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Он отметил, что на сбор были вызваны 25 игроков, поскольку на прошлом сборе возникла ситуация, когда несколько футболистов не смогли помочь команде.

«Чтобы был запас и сами игроки понимали, что могут выйти на поле. Резервные игроки в клубах, но они предупреждены, чтобы для них не было сюрпризов», — добавил специалист.

Из молодёжной сборной U21 в состав основной национальной команды были вызваны голкипер Матвей Сафонов, защитники Игорь Дивеев и Роман Евгеньев, а также полузащитники Константин Кучаев и Иван Обляков.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи.