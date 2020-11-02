Сафонов, Алексей Миранчук и Заболотный вызваны в сборную России по футболу на ноябрьские матчи

Российский футбольный союз огласил список игроков, вызванных на тренировочный сбор национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.

В список из 28 футболистов вошли:

— голкиперы: Маринато Гилерме, Матвей Сафонов, Антон Шунин;

— защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Игорь Смольников;

— полузащитники: Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Даниил Лесовой, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Денис Черышев;

— нападающие: Артём Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

В резервный список игроков, которые при необходимости могут быть вызваны в расположение национальной команды вошли: голкипер Сослан Джанаев, защитник Александр Жиров, полузащитника Зелимхан Бакаев, Юрий Газинский и Владислав Игнатьев, а также нападающий Фёдор Смолов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что его не смущает высокий средний возраст состава национальной команды.