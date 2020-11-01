Черчесов: меня не смущает, что у сборной России возрастная команда

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его не смущает высокий средний возраст состава национальной команды.
Черчесов: меня не смущает, что у сборной России возрастная команда
  • Reuters

«Меня не смущает, что команда возрастная. Зачем заглядывать в паспорт? Сколько футболистов с чемпионата мира у нас было на последних сборах? Восемь из 24. Обновление команды есть, но оно происходит спокойно», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

12 ноября Россия сыграет контрольный матч с Молдавией в Кишинёве, а затем россиянам предстоит встретиться в рамках Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Ранее Черчесов рассказал, что позитивного ему удалось вынести после последних матчей сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить