Черчесов: меня не смущает, что у сборной России возрастная команда

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его не смущает высокий средний возраст состава национальной команды.

«Меня не смущает, что команда возрастная. Зачем заглядывать в паспорт? Сколько футболистов с чемпионата мира у нас было на последних сборах? Восемь из 24. Обновление команды есть, но оно происходит спокойно», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

12 ноября Россия сыграет контрольный матч с Молдавией в Кишинёве, а затем россиянам предстоит встретиться в рамках Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Ранее Черчесов рассказал, что позитивного ему удалось вынести после последних матчей сборной России.