Черчесов рассказал, что позитивного ему удалось вынести после последних матчей сборной России

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, что позитивного удалось вынести после октябрьских матчей сборной России.
Черчесов рассказал, что позитивного ему удалось вынести после последних матчей сборной России
  • globallookpress.com

«Мы впервые играли три матча подряд, по ходу сбора теряли основных игроков, и нам нужно было находить другие варианты. Мы их нашли, но они не до конца сработали. Мы нацеливались на результат, маленький шажочек сделали», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В октябре Россия проиграла Швеции в контрольном матче (1:2), а также добилась ничейных результатов против Турции (1:1) и Венгрии (0:0) в рамках Лиги наций.

Ранее стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайшие матчи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить