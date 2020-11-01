Черчесов рассказал, что позитивного ему удалось вынести после последних матчей сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, что позитивного удалось вынести после октябрьских матчей сборной России.

«Мы впервые играли три матча подряд, по ходу сбора теряли основных игроков, и нам нужно было находить другие варианты. Мы их нашли, но они не до конца сработали. Мы нацеливались на результат, маленький шажочек сделали», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В октябре Россия проиграла Швеции в контрольном матче (1:2), а также добилась ничейных результатов против Турции (1:1) и Венгрии (0:0) в рамках Лиги наций.

Ранее стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайшие матчи.