Черчесов рассказал, что позитивного ему удалось вынести после последних матчей сборной России
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«Мы впервые играли три матча подряд, по ходу сбора теряли основных игроков, и нам нужно было находить другие варианты. Мы их нашли, но они не до конца сработали. Мы нацеливались на результат, маленький шажочек сделали», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
В октябре Россия проиграла Швеции в контрольном матче (1:2), а также добилась ничейных результатов против Турции (1:1) и Венгрии (0:0) в рамках Лиги наций.
Ранее стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайшие матчи.