Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайшие матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на ближайшие матчи.

«Мы завтра будем объявлять состав. Думаю, что один-два новых футболиста появятся, потому что и молодёжная сборная свою задачу решила, а у нас слова с делом не расходятся. И Матвей Сафонов появился в сборной», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

12 ноября Россия сыграет контрольный матч с Молдавией в Кишинёве, а затем россиянам предстоит встретиться в рамках Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный будет вызван в сборную России на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией.