Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайшие матчи

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда будет объявлен состав национальной команды на ближайшие матчи.
Стало известно, когда будет объявлен состав сборной России на ближайшие матчи
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«Мы завтра будем объявлять состав. Думаю, что один-два новых футболиста появятся, потому что и молодёжная сборная свою задачу решила, а у нас слова с делом не расходятся. И Матвей Сафонов появился в сборной», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

12 ноября Россия сыграет контрольный матч с Молдавией в Кишинёве, а затем россиянам предстоит встретиться в рамках Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Ранее сообщалось, что Антон Заболотный будет вызван в сборную России на матчи Лиги наций с Турцией и Сербией.

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