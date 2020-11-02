Газзаев: в сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата
- РИА Новости
«Дзюба, Заболотный и Соболев — это интересный вариант нападающих. В сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата. Из дебютантов — Евгеньев и Дивеев, они действительно показывают очень стабильную игру и заслужили этот вызов. Потенциал их виден, так что вызваны лучшие футболисты на сегодняшний день», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».
Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.
Ранее стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи.