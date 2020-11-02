Газзаев: в сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев высказал мнение о списке игроков, вызванных в расположение национальной команды на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.
Газзаев: в сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата
  • РИА Новости

«Дзюба, Заболотный и Соболев — это интересный вариант нападающих. В сборную вызваны лучшие игроки национального чемпионата. Из дебютантов — Евгеньев и Дивеев, они действительно показывают очень стабильную игру и заслужили этот вызов. Потенциал их виден, так что вызваны лучшие футболисты на сегодняшний день», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи.

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