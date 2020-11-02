Победа «Зенита» без нападающих, великолепный удар Дзагоева и эффектная развязка в Саранске: чем запомнился 13-й тур РПЛ

В чемпионате России по футболу вновь произошла смена лидера. «Спартак» дома уступил «Ростову» и пропустил на первое место ЦСКА. Команда Виктора Гончаренко на выезде обыграла «Ротор» благодаря точному дальнему удару Алана Дзагоева. «Зенит» без Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна взял верх над «Химками». А во встрече «Тамбова» и «Динамо» в Саранске судья Сергей Карасёв назначил три пенальти и показал две красные карточки. Чем запомнился 13-й тур РПЛ — в материале RT.

Ударная трёхминутка «Рубина»

«Рубин» после победы над действующим чемпионом страны в предыдущем туре дома уверенно обыграл «Арсенал» — 3:1. Решающим стал трёхминутный отрезок в середине первого тайма, когда подопечные Леонида Слуцкого забили дважды. Отличиться удалось Карлу Старфельту и Джордже Деспотовичу. Для серба этот гол стал уже шестым в текущем сезоне РПЛ, в гонке бомбардиров лиги он уступает лишь Кристиану Нобоа из «Сочи».

В начале второго тайма Солтмурад Бакаев довёл счёт до разгромного. К слову, приобретённый у «Спартака» полузащитник провёл второй подряд сильный матч, ведь помимо точного удара он отдал голевой пас на Деспотовича. В двух последних встречах в активе Солтмурада четыре балла за результативность (1 + 3).

Единственное, на что хватило «Арсенала», — на гол престижа в исполнении перешедшего из «Тамбова» Кирилла Панченко. Туляки потерпели два поражения подряд в РПЛ с общим счётом 2:8 и продолжают находиться в зоне переходных матчей.

Победа Карпина над «Спартаком»

«Спартак» дома с минимальным счётом уступил «Ростову». Единственный мяч в середине первого тайма с передачи «амнистированного» РФС Романа Ерёменко забил Павел Мамаев. Это поражение стало для красно-белых первым в РПЛ за шесть матчей. Последний раз подопечные Доменико Тедеско проигрывали ЦСКА в дерби 13 сентября.

После прихода Валерия Карпина «Ростов» превратился для десятикратного чемпиона страны по-настоящему в неудобного соперника. Последнюю победу над южанами в премьер-лиге москвичи одерживали ещё в мае 2018-го. В последующих пяти матчах чемпионата жёлто-синие одержали четыре победы при одной ничьей.

При этом «Ростов» в третий раз подряд обыграл «Спартак» на выезде. Сам же Карпин продолжает улучшать статистику личного противостояния с бывшей командой. В настоящий момент на его счету четыре победы, ничья и два поражения.

Неудачная серия «Краснодара»

Недосчитались очков и команды, представляющие Россию в Лиге чемпионов. Так, обескровленный «Краснодар» на выезде уступил «Ахмату» — 0:2. Причём в этом матче, помимо целого ряда футболистов, не смог принять участие и капитан Александр Мартынович, получивший красную карточку в игре предыдущего тура. Его место в центре обороны занял 19-летний дебютант Вячеслав Литвинов. А в центре поля появился 20-летний Эдуард Сперцян.

В результате набрать очки южанам не помогли даже многочисленные сейвы Матвея Сафонова. «Ахмату» удалось открыть счёт на 66-й минуте — после розыгрыша углового Уилкер Анхель удачно подкараулил отскок. А ближе к финальному свистку окончательный счёт установил Исмаэл ударом из-за пределов штрафной.

За неделю «Краснодар» потерпел три поражения во всех турнирах с общим счётом 1:9.

Гол плюс пас Заболотного

Второе поражение подряд в РПЛ потерпел и «Локомотив», хотя до этого железнодорожники побеждали в национальном первенстве на протяжении четырёх туров. Марко Николичу в преддверии встречи с «Сочи» также пришлось решать серьёзные кадровые проблемы. Так, Гжегож Крыховяк пропускал игру из-за дисквалификации, а Станислав Магкеев — из-за повреждения.

В сложившихся условиях сербскому тренеру пришлось делать ставку в опорной зоне на одного Даниила Куликова. А травмированного Ведрана Чорлуку в центре обороны заменил проводивший первый матч после возвращения в «Локо» Виталий Лысцов. Зе Луиша и Антона Миранчука специалист оставил в запасе.

В столь ослабленном составе железнодорожники уже в первом тайме пропустили два безответных мяча. К обоим голам оказался причастен Антон Заболотный. Сначала он сам поразил ворота Маринато Гилерме красивым ударом головой, а затем сделал результативную передачу на Никиту Бурмистрова в контратаке.

После перерыва Николич бросил в бой своих лидеров, и Миранчук первым же касанием отправил мяч в чужие ворота после грубой ошибки Эмануэля Мамманы. В оставшееся до финального свистка время «Локомотив» владел преимуществом, однако сравнять счёт так и не сумел.

11 матчей «Уфы» без побед

«Уфа» продолжает испытывать серьёзные проблемы по ходу сезона-2020/21. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда, лишившаяся целого ряда лидеров, одержала лишь одну победу и опустилась на дно турнирной таблицы. Пока коллективу не помогла и смена на тренерском мостике Вадима Евсеева на Рашида Рахимова.

Вот и в домашнем матче 13-го тура с «Уралом» башкортостанцы потерпели очередное поражение (1:2) и продлили безвыигрышную серию в национальном первенстве до 11 встреч. Екатеринбуржцы, напротив, добились первой победы в РПЛ за шесть матчей.

Главным героем встречи стал оформивший дубль Эрик Бикфалви. В чемпионате румын забил уже пять мячей, а всего в его активе 36 голов за «Урал» — он вышел на чистое четвёртое место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

В составе «Уфы» единственный мяч записал на свой счёт новичок Комнен Андрич. Всего в его активе два гола в трёх матчах за новую команду. Ранее серб поразил ворота команды «Чертаново» в кубковой встрече.

Голы Ерохина в четырёх матчах РПЛ подряд

Действующий чемпион страны «Зенит» в преддверии матча с «Химками» столкнулся с серьёзными потерями. В первую очередь петербуржцы по разным причинам остались без всей линии нападения: Сердара Азмуна, Артёма Дзюбы и Себастьяна Дриусси. Также из-за повреждений пропускали игру Вендел и Малком, а Вильмар Барриос всю встречу провёл на скамейке запасных.

Некоторые болельщики предполагали, что подмосковный коллектив сумеет воспользоваться потерями сине-бело-голубых и возьмёт у них реванш за поражение в финале Кубка страны. И начали матч подопечные Игоря Черевченко активно. Уже на девятой минуте счёт мог открыть Резиуан Мирзов, однако после его удара по пустым воротам мяч с линии вынес Ярослав Ракицкий.

А вот «Зенит» реализовал первый же свой момент. Андрей Мостовой замкнул прострел Магомеда Оздоева на дальней штанге. Окончательно все вопросы об исходе игры команда Сергея Семака сняла незадолго до финального свистка, когда Александр Ерохин замкнул передачу Юрия Жиркова с левого фланга.

Полузащитник отметился шестым голом в текущем сезоне РПЛ и догнал в гонке бомбардиров Азмуна с Дзюбой, причём он отличился в четвёртой встрече подряд. Петербуржцам удалось прервать серию из трёх поражений подряд во всех турнирах и догнать в турнирной таблице «Спартак».

Великолепный удар Дзагоева

Возглавил же турнирную таблицу чемпионата России ЦСКА — впервые с сентября 2019 года. В отличие от «Краснодара» и «Локомотива», армейцам не помешал плотный график, связанный с выступлением в еврокубках. Выездной матч с «Ротором» стал для них третьим за неделю, но гости одержали победу с минимальным счётом, которая стала для них четвёртой подряд в национальном первенстве.

Большую часть встречи москвичи ожидаемо владели преимуществом, но хозяева в контратаках смотрелись даже интереснее. Пару раз столичную команду выручил Игорь Акинфеев. Однако незадолго до перерыва ЦСКА удалось открыть счёт. Алан Дзагоев после скидки Арнора Сигурдссона нанёс сильный удар в ближний угол из-за пределов штрафной.

Во второй половине встречи армейцы спокойно удерживали устраивающий их результат и почти ничего не позволили сделать волгоградцам. Красно-синие же после перерыва нанесли восемь ударов по воротам Йосипа Чондрича и вполне могли отличиться ещё раз.

Два удаления и три пенальти в Саранске

Богатым на события получился заключительный матч 13-го тура РПЛ, в котором встречались «Тамбов» и «Динамо». Бело-голубые одержали вторую победу под руководством нового главного тренера Сандро Шварца — 2:1. А судья Сергей Карасёв назначил три пенальти и показал две красные карточки.

Московская команда открыла счёт уже на восьмой минуте. Поразить ворота 40-летнего Сергея Рыжикова удалось молодому Даниилу Лесовому, который забил в третьем матче РПЛ из четырёх последних. А в начале второго тайма «Тамбов» остался вдевятером. Сначала вторую жёлтую карточку получил Антон Килин, а спустя всего пять минут Гурам Тетрашвили был удалён за то, что наступил шипами на ногу лежавшему на газоне Себастьяну Шиманьски.

Несмотря на очевидные кадровые проблемы, аутсайдер не сдался и в одной из атак заработал пенальти, который реализовал Герман Онугха. А в компенсированное время Карасёв назначил ещё два одиннадцатиметровых. Николай Комличенко своим шансом воспользовался, а вот Онугха — нет. Его удар в правый от себя угол на 99-й минуте парировал Антон Шунин. Вратарь сборной России отразил 11-й пенальти в карьере.