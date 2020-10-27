Первая победа «Ротора» за 16 лет, дубль Влашича и эффектный дриблинг Мирзова: чем запомнился 12-й тур РПЛ

«Спартак» обыграл «Краснодар» на выезде и вышел на чистое первое место. Поражение потерпели и две другие команды, представляющие Россию в Лиге чемпионов, «Зенит» и «Локомотив», которые уступили «Рубину» и «Ротору» соответственно. Для волгоградцев эта победа стала первой в Премьер-лиге за 16 лет. Также болельщикам запомнились дубли Николы Влашича и Бернарда Бериши и эффектный гол Резиуана Мирзова, который помог «Химкам» увезти три очка из Ростова-на-Дону. RT рассказывает о главных событиях 12-го тура РПЛ.

Удачный дебют Шварца в «Динамо»

«Динамо» провело первый матч под руководством нового главного тренера Сандро Шварца. Перед игрой с «Сочи» немец провёл с командой всего одну тренировку. Однако этого хватило бело-голубым, чтобы дома обыграть южан — 3:1. При этом гости приехали в Москву без получившего мышечную травму Кристиана Нобоа, который лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с семью голами.

Команды обменялись забитыми мячами уже в первой половине стартовой 45-минутки. Обе отличились после розыгрыша угловых. В составе «Динамо» своё имя на табло вписал полузащитник молодёжной сборной России Даниил Лесовой, а в составе «Сочи» — словенец Миха Мевля.

Однако практически тут же лучший ассистент бело-голубых Себастьян Шиманьски забил первый мяч в текущем сезоне РПЛ и вывел свою команду вперёд. А сразу после перерыва дебютным голом за столичный коллектив отметился Даниил Фомин. Мало того россиянин позже мог оформить дубль, но попал в штангу. Так «Динамо» одержало первую победу под руководством Шварца и впервые в истории обыграло «Сочи».

Первое домашнее поражение «Зенита» в РПЛ почти за два года

Но куда более знаковое событие произошло в следующем матче 12-го тура, в котором «Зенит» принимал «Рубин». Казалось, после неожиданного поражения от «Брюгге» в Лиге чемпионов (1:2) разозлённые петербуржцы не оставят сопернику шансов, но вместо этого они проиграли с аналогичным счётом.

Мало того, данное домашнее поражение в Премьер-лиге стало для команды первым почти за два года — с 9 декабря 2018-го. И тогда сине-бело-голубые также уступили казанцам с тем же результатом — 1:2.

На этот раз действующим чемпионам не помог даже гол Александра Ерохина в середине первого тайма. К слову, полузащитник забил в третьем туре РПЛ подряд и в списке лучших бомбардиров команды с пятью точными ударами уступает лишь Артёму Дзюбе и Сердару Азмуну, который отчётную игру пропускал из-за недомогания.

«Рубин» же отыгрался в конце первого тайма благодаря точному удару Джордже Деспотовича, который также забил пятый мяч в текущем розыгрыше чемпионата страны. А на 69-й минуте победу казанцам принёс точный дальний угол Дарко Йевтича. При этом две результативные передачи партнёрам отдал Солтмурад Бакаев, заменивший дисквалифицированного Дениса Макарова.

Лидерство «Спартака»

Осечкой «Зенита» моментально воспользовался «Спартак», который на выезде оказался сильнее обескровленного «Краснодара» (3:1) и вышел на чистое первое место в турнирной таблице. Южане же в довершение всех бед в преддверии важной встречи остались без Маркуса Берга, Виктора Классона и Егора Сорокина, у которых поднялась температура. В итоге на скамейке запасных у команды присутствовало лишь три полевых футболиста.

Красно-белые уже в первом тайме отличились дважды. Открыл счёт успевший восстановиться после травмы Эсекьель Понсе. Нападающий отметился голом в третьем матче РПЛ подряд и 18-м в «Спартаке». Таким образом, он стал самым результативным аргентинцем в истории клуба, обогнав Фернандо Кавенаги. Следом дебютный мяч в составе столичного коллектива удалось забить нигерийскому новичку Виктору Мозесу.

Однако «Краснодар» не сдался и во втором тайме прижал соперника к воротам. А на 58-й минуте вышедший на замену дебютант Леон Сабуа сократил отставание хозяев до минимума. В дальнейшем они вполне могли отыграться, но великолепно на последнем рубеже действовал совершивший три сейва Александр Максименко. А гол Кайо Панталеана судья отменил из-за нарушения правил Александром Мартыновичем.

Снял же все вопросы о победителе встречи в концовке Джордан Ларссон, который, как и Понсе, отметился шестым голом в текущем сезоне РПЛ. Результативную передачу ему отдал вышедший на замену Александр Кокорин. Единственной ложкой дёгтя для «Спартака» стала травма капитана Георгия Джикии, которого пришлось менять по ходу второго тайма.

Сенсационное поражение «Локомотива»

В целом в 12-м туре РПЛ оказалась соблюдена удивительная закономерность. Все команды, представляющие Россию в Лиге чемпионов, потерпели поражение. Фиаско ждало даже «Локомотив», который принимал занимающий последнее место «Ротор» — 1:2.

Более того, для волгоградцев эта победа в Премьер-лиге стала первой за более чем 16 лет. В последний раз они набирали три очка в высшем дивизионе чемпионата России 25 сентября 2004-го в домашней встрече с «Ростовом» — 3:2. А за неделю до того матча «Ротор» также в Черкизово сенсационно переиграл с минимальным счётом «Локомотив».

На этот раз важнейшие три балла команде принесли голы легионеров-новичков Фламариона и Андреса Понсе. Первый с пенальти в середине первого тайма не сумел переиграть Маринато Гилерме, но сам добил мяч в створ. А второй отметился красивым ударом спустя минуту после появления на поле.

В составе «Локомотива» забитым мячом отметился Дмитрий Рыбчинский. В концовке железнодорожники также заработали пенальти, но вышедший на замену Антон Миранчук пробил в штангу. Он же оказался первым на добивании, но судья этот гол не засчитал.

Из-за пассивных офсайдов у партнёров в концовке он не засчитал и мячи Олега Кожемякина с Гжегожем Крыховяком. А поляк уже в добавленное время получил вторую жёлтую карточку за удар соперника в лицо.

Вторая подряд игра на «ноль» для Рыжикова

А наименее результативный матч тура состоялся в воскресенье в Екатеринбурге, где соседи по турнирной таблице «Урал» и «Тамбов» так и не смогли поразить ворота друг друга. За всю игру команды нанесли лишь семь ударов, только два из которых пришлись в створ.

Однако тамбовчан результат скорее устроил, поскольку им удалось продлить беспроигрышную серию в РПЛ до трёх встреч. А 40-летний вратарь гостей Сергей Рыжиков провёл на ноль второй матч в чемпионате подряд. В свою очередь, екатеринбуржцы, напротив, не знают побед на протяжении пяти туров и на этом отрезке набрали всего два очка.

Два гола «Химок» в дополнительное время

Главную же сенсацию тура сотворили вернувшиеся в Премьер-лигу после долгого отсутствия «Химки». Подмосковный коллектив на выезде обыграл «Ростов» (2:0), который в случае победы мог до одного очка сократить отставание от «Зенита».

Подопечные Валерия Карпина были близки к тому, чтобы добиться своей цели, однако им так и не удалось пробить проведшего великолепный матч Илью Лантратова. 24-летний вратарь записал на свой счёт сразу семь сейвов.

Гости же в середине первого тайма едва не заработали пенальти. Сергей Песьяков в собственной штрафной сбил Резиуана Мирзова, а судья Василий Казарцев указал на «точку». Однако после просмотра повтора рефери своё решение изменил и показал полузащитнику жёлтую карточку за симуляцию.

А на 71-й минуте Казарцев показал красную карточку футболисту «Ростова» Роману Ерёменко за игру прямой ногой в бедро оппоненту. Однако Карпин был не согласен с вердиктом рефери и после финального свистка заявил, что его подопечный даже не видел оппонента, пытаясь первым оказаться на мяче.

В итоге, оставшись в меньшинстве, «Ростов» дважды пропустил в компенсированное время. Решил исход встречи в пользу «Химок» Мирзов. Резиуан с левого фланга сместился в штрафную, по пути обыграв троих соперников, и с довольно острого угла пробил под опорную ногу Песьякову. Точку же поставил Брайан Идову, которому удалось отличиться во втором матче чемпионата подряд. При этом за всю карьеру защитник отметился всего шестью голами.

Дубль Бериши после дня рождения

Если «Ростов» в меньшинстве потерял очки, то «Ахмат», напротив, вырвал победу в матче с «Уфой» (3:1), которую с недавних пор возглавляет бывший наставник грозненцев Рашид Рахимов.

Чеченский коллектив удачно начал игру и уже на 14-й минуте открыл счёт благодаря точному удару Бернарда Бериши с пенальти. Однако второй тайм начался для хозяев крайне неудачно. Сначала Азер Алиев восстановил статус-кво на табло, а затем Андрей Семёнов получил вторую жёлтую карточку.

Однако вдесятером «Ахмату» удалось дважды поразить ворота Александра Беленова, и к обоим голам оказался причастен Бериша, который накануне матча встретил 29-й день рождения. Косоварец помог отличиться Владимиру Ильину и реализовал выход один на один. Теперь на его счету в текущем сезоне РПЛ значится столько же голов, сколько у Ильина — четыре.

Пять мячей ЦСКА в ворота «Арсенала»

Наконец, в заключительном матче тура ЦСКА разгромил дома «Арсенал» (5:1) и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя «Зенит». Несмотря на итоговый результат, армейцы долго не могли забить и открыли счёт только в добавленное судьёй к первому тайму время с пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Фёдор Чалов, который забил первый мяч в сезоне и в седьмой раз огорчил туляков (это его любимый соперник в плане голов).

Сразу после перерыва на первый план вышел Никола Влашич, который двумя красивыми ударами оформил дубль в течение девяти минут. К нему хорват прибавил голевую передачу на вышедшего на замену Рагнара Сигурдссона. Таким образом, полузащитник догнал Ларссона по количеству баллов за результативность. С десятью баллами футболисты лидируют в лиге по данному показателю. На счету Николы шесть голов и четыре голевые передачи. Поставил же точку в матче Иван Обляков.

Единственной ложкой дёгтя для ЦСКА стал курьёзный гол Луки Джорджевича на 78-й минуте. Игорь Акинфеев неосмотрительно сыграл на выходе и позволил черногорцу отправить мяч в створ. Таким образом опытный вратарь испортил себе юбилей, ведь данная встреча стала для него 650-й в составе ЦСКА во всех турнирах.