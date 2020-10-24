«Спартак» победил «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
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Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу гостей — 3:1.
На 13-й минуте Эсекьель Понсе вывел красно-белых вперёд, а через 20 минут с его передачи забил свой первый мяч за «Спартак» Виктор Мозес. Хозяева отыграли один гол усилиями Леона Сабуа на 58-й минуте. На 81-й минуте Джордан Ларссон после паса Александра Кокорина установил окончательный счёт.
В компенсированное время «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Александра Мартыновича.
Таким образом, подопечные Доменико Тедеско набрали 27 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» с 18 очками находится на восьмом месте.
Ранее «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом» в 12-м туре РПЛ.