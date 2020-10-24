«Спартак» победил «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Московский «Спартак» на выезде одолел «Краснодар» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась в пользу гостей — 3:1.

На 13-й минуте Эсекьель Понсе вывел красно-белых вперёд, а через 20 минут с его передачи забил свой первый мяч за «Спартак» Виктор Мозес. Хозяева отыграли один гол усилиями Леона Сабуа на 58-й минуте. На 81-й минуте Джордан Ларссон после паса Александра Кокорина установил окончательный счёт.

В компенсированное время «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Александра Мартыновича.

Таким образом, подопечные Доменико Тедеско набрали 27 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России. «Краснодар» с 18 очками находится на восьмом месте.

Ранее «Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом» в 12-м туре РПЛ.