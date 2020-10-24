«Рубин» одержал волевую победу над «Зенитом» в 12-м туре РПЛ
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Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась в пользу гостей — 2:1.
На 26-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Александра Ерохина. Незадолго до перерыва Джордже Деспотович сравнял счёт. На 69-й минуте Дарко Йевтич забил победный для казанцев мяч. Примечательно, что в составе «Рубина» двумя результативными передачами отметился Солтмурад Бакаев.
Подопечные Леонида Слуцкого набрали 18 очков и продолжают занимать девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Зенит» с 24 очками находится на первом месте.
Ранее сообщалось, что «Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Сандро Шварца.