«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Шварца

Короткая ссылка
Московское «Динамо» одержало победу над ФК «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Шварца
  • @fcdynamo
  • Instagram

Матч, проходивший на стадионе «Динамо» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе бело-голубых забивали Даниил Лесовой, Себастьян Шимански и Даниил Фомин. Единственный гол гостей на счету Михи Мевли.

«Динамо» одержало первую победу под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца, который на тренерском мостике сменил Кирилла Новикова.

Ранее Газизов заявил, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится в Москве при зрителях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить