«Динамо» обыграло «Сочи» в первом матче под руководством Шварца

Московское «Динамо» одержало победу над ФК «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч, проходивший на стадионе «Динамо» в Москве, завершился победой хозяев со счётом 3:1.

В составе бело-голубых забивали Даниил Лесовой, Себастьян Шимански и Даниил Фомин. Единственный гол гостей на счету Михи Мевли.

«Динамо» одержало первую победу под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца, который на тренерском мостике сменил Кирилла Новикова.

Ранее Газизов заявил, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится в Москве при зрителях.