Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что команда проведёт матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» на «Открытие Арене» в Москве при немногочисленных зрителях.

«Играем дома», — сказал Газизов ТАСС, отметив, что на матч, который состоится 31 октября, будет допущено небольшое количество зрителей.

Накануне «Спартак» получил предписание Роспотребнадзора, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве матч против «Ростова» должен пройти без зрителей. Красно-белые рассматривали возможность обмена кругами с «Ростовом», чтобы игра 13-го тура состоялась в Ростове-на-Дону, а встреча 24-го тура — в Москве.

Ранее Гаджиев объяснил, почему «Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ борется за чемпионство.