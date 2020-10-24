Газизов заявил, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится в Москве при зрителях

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что команда проведёт матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом» на «Открытие Арене» в Москве при немногочисленных зрителях.
Газизов заявил, что матч РПЛ «Спартак» — «Ростов» состоится в Москве при зрителях
  • РИА Новости

«Играем дома», — сказал Газизов ТАСС, отметив, что на матч, который состоится 31 октября, будет допущено небольшое количество зрителей.

Накануне «Спартак» получил предписание Роспотребнадзора, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Москве матч против «Ростова» должен пройти без зрителей. Красно-белые рассматривали возможность обмена кругами с «Ростовом», чтобы игра 13-го тура состоялась в Ростове-на-Дону, а встреча 24-го тура — в Москве.

Ранее Гаджиев объяснил, почему «Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ борется за чемпионство.

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