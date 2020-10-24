Гаджиев объяснил, почему «Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ борется за чемпионство

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Известный тренер Гаджи Гаджиев объяснил, почему «Спартак» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сражается за чемпионство.
Гаджиев объяснил, почему «Спартак» в нынешнем сезоне РПЛ борется за чемпионство

«Во-первых, необходимо отметить хорошую функциональную готовность спартаковцев, которая позволяет им вытаскивать тяжёлые матчи, в частности, им хватает сил, чтобы прибавлять после перерыва. Во-вторых, у красно-белых сейчас есть настоящая команда. В игре они дружны и боевиты. В-третьих, отдельные футболисты обладают высоким индивидуальным мастерством», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гаджиев сравнил «Спартак» Тедеско с чемпионским «Спартаком» Карреры. 

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