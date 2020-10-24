Гаджиев сравнил «Спартак» Тедеско с чемпионским «Спартаком» Карреры

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Известный тренер Гаджи Гаджиев сравнил нынешний «Спартак» Доменико Тедеско со «Спартаком» Массимо Карреры, который завоевал чемпионство в 2017 году.
Гаджиев сравнил «Спартак» Тедеско с чемпионским «Спартаком» Карреры

«Фарт Карреры и везение Тедеско? Везёт всегда тем, кто везёт. Для того чтобы тебе везло, ты должен быть к этому готов. Завоевать чемпионство будет сложнее, чем в 2017-м, но бороться за первые два места красно-белые в состоянии, а там как получится. На мой взгляд, «Зенит» сильнее остальных команд РПЛ, но другие претенденты на медали примерно равны. У «Спартака» есть свои минусы. В первую очередь это игра в защите», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Гаджиев назвал «Краснодар» вторым по популярности клубом России после «Спартака».

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