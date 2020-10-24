«Бывает, смотришь — а глаза пустые»: Гаджиев о мотивации Кокорина, шансах «Спартака» на титул и потерях «Краснодара»

Александру Кокорину на старте нового сезона не хватает мотивации. Об этом в интервью RT в преддверии матча 12-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» заявил известный тренер Гаджи Гаджиев. По его словам, нападающему недостаёт «внутренней энергии». Также специалист высказался о чемпионских притязаниях красно-белых, подчеркнул, что южане, несмотря на кадровые потери, имеют шансы на победу, и отметил, что Матвей Сафонов «практически готов» к игре за сборную России.

«Если «Краснодар» не будет совершать ляпы в обороне, может и одержать победу»

— «Краснодар» в среду провёл тяжёлый матч с «Ренном» в Лиге чемпионов. Вдобавок команда лишилась сразу девяти футболистов. Есть ли у южан какие-то шансы на успех в игре со «Спартаком» в таких условиях?

— Да, «Краснодар» в субботу не сможет рассчитывать на целый ряд игроков. С другой стороны, в матче с «Ренном» они потеряли лишь одного человека — получившего травму Сергея Петрова. Думаю, даже в таком сочетании шансы на успех у южан имеются. При этом в ЛЧ Мураду Мусаеву пришлось выпускать на фланги полузащиты двух номинальных защитников — Игоря Смольникова и Кристиана Рамиреса. Но несмотря на все потери, команда выглядела добротно и не стала мальчиками для битья. Ситуация сложная, и подопечным Мусаева придётся непросто. Однако они имели три дня на отдых. Это не самая комфортная пауза, но и не критическая. Гораздо хуже, когда приходится играть через два дня на третий.

— Может ли Мусаев отойти от фирменного футбола и сделать ставку на оборону, учитывая любовь красно-белых к игре вторым номером?

— Подобные разговоры постоянно слышишь то тут, то там, но тренер работает иначе. Он просматривает обойму имеющихся в его распоряжении футболистов и выбирает оптимальное сочетание, при котором его команда сможет как обороняться, так и забивать. Речь не идёт о ставке исключительно на оборону или только на атаку. Подобное глупо для любой команды.

Да, с ротацией у Мусаева возникли сложности, но те игроки, которые у него есть на данный момент, конкурентоспособны на уровне любого клуба РПЛ. Тем более «Краснодар» сыграет дома. Пусть «Спартак» лидирует наряду с «Зенитом», это не говорит о том, что у южан нет шансов. Больше скажу, если они не будут совершать ляпы в обороне, то могут и одержать победу над красно-белыми.

— Но не станет ли смелая игра «Краснодара» максимально удобным вариантом для «Спартака»?

— Предсказать сложно, но уже сейчас можно отметить, что у «Спартака» получаются быстрые атаки. Они неплохо проходят у команды как со своей половины поля, так и из центра. Это идеально при встречном наступлении соперника, когда защитники оппонента не успевают вернуться назад. На пространстве красно-белые чувствуют себя лучше. И у «Краснодара» как раз есть проблемы с тем, чтобы своевременно перекрывать зоны. Но при прочих равных я не думаю, что южане отойдут от своего футбола. Они постараются действовать преимущественно в атаке. Про «Спартак» же точно можно сказать только то, что команда сыграет в три центральных защитника и будет активно идти в атаку. А вот станут ли москвичи прессинговать по всему периметру поля или только на своей половине, сказать сложно.

— В нападении «Краснодар» может рассчитывать лишь на Маркуса Берга. Не получится ли так, что он просто окажется отрезан от партнёров? «Спартак» играет в три центральных защитника, а к игре 12-го тура вернулись в строй Самуэль Жиго с Георгием Джикией.

— Возвращение Джикии и Жиго — безусловное усиление состава. В игре с «Химками» оборона «Спартака» совершила столько глупых ошибок, что новичок РПЛ ещё в первом тайме мог решить исход матча. Но нужно понимать: если ты имеешь численное преимущество в одной зоне — теряешь его в другой. «Спартак» рискует лишиться превосходства в середине поля или на флангах. Основное противостояние же может развернуться как раз на краях, где у красно-белых есть Айртон и новичок Виктор Мозес. При этом в упомянутой игре с «Химками» проблемы у «Спартака» имелись и в этих зонах. Так, гол Брайана Идову пришёл как раз справа, где по сопернику недоработал Мозес.

«Сафонов практически готов к игре за сборную России»

— Рамирес в матче с «Ренном» сыграл на левом фланге полузащиты и даже забил первый мяч за команду. Не кажется ли вам, что впереди эквадорец выглядит даже лучше, чем в обороне?

— Мне тоже кажется, что в атаке он играет лучше. С другой стороны, мы не можем сказать, что он выглядит на этой позиции предпочтительнее Вандерсона или Реми Кабеллы. Но с точки зрения надёжности в важнейшем выездном матче с «Ренном» Кристиан сыграл полезно.

— Может ли Матвей Сафонов перенести кураж, который он поймал в матче с «Ренном», на игру со «Спартаком»?

— Такие матчи помогают футболистам быстрее восстановиться и в хорошем эмоциональном состоянии подойти к следующей игре. Но помимо куража, на спортсмена влияет масса факторов. Вообще сейчас много говорят о том, что Сафонов может выступать за сборную России. Считаю, он к этому практически готов. Всё-таки Матвею пока недостаёт опыта. Как раз в матчах Лиги чемпионов он получит его.

— В связи с травмой Петрова практически наверняка получит свой шанс Магомед-Шапи Сулейманов. Верите, что он ещё способен заиграть так, как раньше?

— Всё-таки нынешний год получился для футболистов очень непростым из-за пандемии коронавируса. А Сулейманов сам переболел COVID-19. Это не могло на него не повлиять. Мне кажется, в игре с «Ренном» Магомед-Шапи смотрелся лучше, чем в предыдущих встречах. Плюс он молодой, и с его стороны могла произойти некая переоценка собственной значимости. Но не могу данный фактор назвать главной причиной. Я бы сказал иначе: сезон на сезон не приходится, и колебания в состоянии футболистов абсолютно нормальны.

Конечно, хочется, чтобы Сулейманов вернулся на свой прежний уровень, ведь «Краснодару» необходимо добавлять и улучшать положение в турнирной таблице. Я бы вообще назвал южан второй по популярности командой страны после «Спартака». Многие болеют за другие клубы, но переживают ещё и за «Краснодар».

«Завоевать чемпионство «Спартаку» будет сложнее, чем в 2017-м»

— «Спартак» делит лидерство в турнирной таблице РПЛ с «Зенитом». И во многих матчах команде сопутствует удача. Можно ли команду Доменико Тедеско в этом плане сравнить с командой Массимо Карреры в чемпионском сезоне?

— Везёт всегда тем, кто везёт. Для того чтобы тебе везло, ты должен быть к этому готов. Нельзя так долго лидировать исключительно за счёт фарта. Во-первых, необходимо отметить хорошую функциональную готовность спартаковцев, которая позволяет им вытаскивать тяжёлые матчи, в частности, им хватает сил, чтобы прибавлять после перерыва. Во-вторых, у красно-белых сейчас есть настоящая команда. В игре они дружны и боевиты.

В-третьих, отдельные футболисты обладают высоким индивидуальным мастерством. Например, неплохие исполнители собраны в атаке. Надёжно действует на последнем рубеже Александр Максименко. А в центре обороны играет очень хорошая пара защитников в лице Джикии и Жиго. Состав у «Спартака» действительно неплохой.

— Нынешний «Спартак» готов стать чемпионом, как коллектив Карреры?

— Сделать это будет сложнее, чем в 2017-м, но бороться за первые два места красно-белые в состоянии, а там как получится. На мой взгляд, «Зенит» сильнее остальных команд РПЛ, но другие претенденты на медали примерно равны. У «Спартака» есть свои минусы. В первую очередь это игра в защите. Если «Локомотив» грозился показывать атакующий футбол, а выстроил качественную игру в обороне, то подопечные Тедеско этим похвастать не могут. Сам немец твёрдо придерживается схемы с тремя центральными защитниками, но в его исполнении это вовсе не закрытая расстановка. Всё-таки вингеры при немце активно действуют по всему флангу.

— Тедеско взял на кубковую игру с «Енисеем» многих футболистов основного состава. Не стоило ли ему поберечь их перед важнейшей игрой РПЛ, учитывая, что красно-белые практически решили задачу по выходу в 1/8 финала?

— Ему нужно было готовить подопечных к матчу с «Краснодаром». Кто-то полетел в Красноярск, а кто-то играл в футбол на тренировках. Штаб немца ведь прекрасно понимал, кому сколько времени надо провести на поле. Александру Кокорину нужно играть. Илья Кутепов с Ильёй Гапоновым вряд ли попадут в основу на встречу с «Краснодаром», как и Наиль Умяров. Вообще, в моей карьере было множество ситуаций, когда команда, на неделе проведшая кубковый матч ведущими футболистами, в чемпионате обыгрывала соперника, который всю неделю спокойно готовился.

«Кокорин — очень талантливый футболист, который не реализовал свой потенциал»

— В Красноярске повреждение получил Эсекьель Понсе. А на тренировке травмировался другой нападающий, Александр Соболев. Не кажется ли вам, что без них «Спартаку» будет не хватать футболиста, способного в атаке зацепиться за мяч?

— Безусловно, их может не хватить, ведь Эсекьель с Александром обладают определённым набором сильных качеств. Плюс оба могут забить. Потеря таких нападающих может сказаться. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии находится Кокорин. На мой взгляд, ему не хватает не только тренированности, но и мотивации.

— Но ведь он нашёл себе новую сильную команду, обрёл наконец стабильность.

— Вернулся из тюрьмы он не в «Спартак», а в «Сочи». Вот там он рвал, метал и забивал. Психологическое состояние человека — сложная тема, особенно профессионального спортсмена, который постоянно находится на виду. Как говорится, чужая душа — потёмки. Мне сложно давать оценку Кокорину. Знаю, что он очень талантливый футболист, который не реализовал свой потенциал. Об этом можно говорить уверенно. Сейчас, кажется, Александру не хватает внутренней энергии, в то время как в «Сочи» он дышал полной грудью.

— Не чувствуется желания лететь в подкат за каждым мячом…

— Соглашусь, не чувствуется. Возможно, это связано с тем, что вокруг Кокорина ходило слишком много непонятных разговоров.

— Может ли это быть связано с тем, что в «Сочи» нападающий был главной звездой, а в «Спартаке» ему нужно ещё доказать свою значимость?

— Нет. Бывает так, что вы вроде хотите чего-то, но смотришь — а глаза пустые. Нельзя ведь сказать, что Кокорин потерял своё мастерство. Думаю, не стоит всерьёз говорить и о том, что Александр ещё не до конца встроен в игру «Спартака».

— Вместе с тем прогресс Джордана Ларссона впечатляет. В нынешнем сезоне РПЛ он забил уже пять мячей и получил вызов в сборную Швеции. Тедеско нашёл нападающему правильную позицию на поле?

— Я видел столько, что и удивляться нечему. Ларссон — хороший игрок, обладающий набором сильных качеств. Он быстрый, владеет классным дриблингом, сильным ударом и хорошо чувствует позицию. Было бы удивительно скорее, если бы Джордан с такими умениями не выходил на поле

— Болельщики остались недовольны и уровнем мотивации Мозеса. В игре с «Химками» он, выйдя на замену, несколько раз недоработал в обороне.

— Возможно, Мозес просто не успел прийти в себя после перелёта. С «Химками» он вышел с корабля на бал, чтобы как можно скорее сыграться с партнёрами, не растерять своих качеств за время вынужденной паузы. В «Спартаке» планомерно готовят Виктора. Но понятно, что в игре с «Химками» его уровень мотивации был ниже, чем у партнёра по сборной Нигерии Идову. Брайан выиграл у него практически все единоборства.

— Не получится ли так, что, введя в состав Мозеса, Тедеско нарушит сыгранную систему с Романом Зобниным на правом фланге обороны?

— О том, что Зобнину лучше играть в середине поля, высказывались многие специалисты. Вероятно, того же мнения придерживается Тедеско. Видимо, с этим и связано приглашение Мозеса. В любом случае аренда нигерийца — безусловное укрепление состава. Виктор — классный футболист. Посмотрим, когда он выйдет на свой прежний уровень. В опорной же зоне в ближайшее время, скорее всего, будут действовать Зобнин с Алексом Кралом.