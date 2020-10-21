В «Спартаке» назвали предварительный диагноз Понсе

Пресс-служба московского футбольного клуба «Спартак» сообщила подробности о травме аргентинского форварда команды Эсекьеля Понсе.

Как сообщает пресс-служба клуба, у аргентинского нападающего подозрение на мышечную травму.

Отмечается, что точный диагноз будет поставлен по итогам дополнительного обследования, запланированного на 22 октября.

Понсе травмировался во время выездного матча группового этапа Кубка России по футболу с красноярским «Енисеем». Он не сумел продолжить матч и покинул поле на 59-й минуте.

В нынешнем сезоне в активе 23-летнего Понсе шесть голов и две голевые передачи в 11 матчах за «Спартак».

Ранее стало известно, что Александр Соболев выбыл на три недели из-за травмы колена.