Гол Рамиреса, сейвы Сафонова, ошибки Кайо и Сорокина: «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в Лиге чемпионов

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В начале второго тайма французская команда реализовала пенальти, который был назначен из-за неаккуратных действий Кайо Пантелеао и Егора Сорокина. Однако южане отыгрались спустя несколько минут благодаря красивому дальнему удару в исполнении Кристиана Рамиреса. А главным героем встречи стал совершивший ряд важных сейвов вратарь гостей Матвей Сафонов.

Катастрофические потери «Краснодара»

В отличие от «Зенита», который за последние годы получил серьёзный опыт в главном еврокубке, амбициозному «Краснодару» предстояло дебютировать в групповом этапе Лиги чемпионов. И если петербуржцы получили дополнительное преимущество в виде вспышки коронавируса в стане «Брюгге», то южане сами пострадали от этой проблемы.

Буквально накануне матча на официальном сайте клуба появилось заявление, что «сомнительные» тесты на COVID-19 сдали нападающий Евгений Марков и полузащитник Реми Кабелла. Оба футболиста были изолированы от команды и не полетели во Францию.

Потерю россиянина сложно назвать для «Краснодара» катастрофой, а вот отсутствие француза стало для дебютанта ЛЧ большой проблемой. В текущем сезоне легионер является настоящим лидером коллектива и набрал восемь очков по системе «гол + пас» (6 + 2) во всех турнирах. В частности, два мяча в его исполнении помогли бронзовому призёру РПЛ пройти ПАОК в раунде плей-офф квалификации ЛЧ.

Нельзя забывать, что во Францию из-за различных травм не полетели также Виктор Классон, Ари, Вандерсон, Руслан Камболов, Александр Мартынович и Дмитрий Стоцкий. То есть «Краснодар» остался сразу без восьми футболистов.

Наконец, дополнительной проблемой для гостей стала ангина у главного тренера Мурада Мусаева. Специалист, хотя и сдал отрицательный тест на коронавирус, в Ренн также не отправился. Однако его помощник Артур Оленин в преддверии встречи заверил, что произошедшее не должно стать серьёзной проблемой.

«Мы подготовили игроков, футболистам осталось выполнить все требования, которые предъявляет главный тренер... Нужно просто выполнить установку», — цитирует тренера официальный YouTube-канал «Краснодара».

В результате состав южан получился достаточно экспериментальным. Например, на краях полузащиты расположились номинальные защитники Кристиан Рамирес и Игорь Смольников. А позицию под нападающим занял опорник Даниил Уткин.

Несгибаемый характер южан

«Ренн», который также дебютировал в ЛЧ, при поддержке домашних трибун с первых минут пошёл вперёд. В целом хозяева до перерыва владели мячом 61% игрового времени, а «Краснодар» вынужден был обороняться.

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Не заставил себя ждать и первый удар по воротам Матвея Сафонова. После выстрела головой в исполнении Бенжамена Буриго молодой голкипер забрал снаряд намертво.

Однако атаки французской команды, как правило, не доходили до чужой штрафной. Подопечные Жюльена Стефана плели комбинации в середине поля, но не могли взломать линию обороны оппонента, в центре которой действовали Егор Сорокин с Кайо Панталеао.

Опасность в основном несли в себе дальние удары «Ренна», особенно в исполнении 17-летнего Эдуардо Камавинжи. Так, после хитрого выстрела юного футболиста из-за пределов штрафной в середине первого тайма Сафонов с огромным трудом вытащил мяч из-под перекладины. В целом в первом тайме хозяева записали на свой счёт три удара в створ, а Сафонов — три сейва.

При этом контратаки «Краснодара» получались не менее опасными. На 33-й минуте счёт чуть не открыл Маркус Берг. После идеального прострела Сергея Петрова швед, казалось, бил наверняка по пустым воротам, но мяч с линии вынес Наиф Агер.

Наконец, в конце первого тайма Альфред Гомис с трудом парировал дальний удар Кристофера Олссона в ближний угол, а затем Кайо после подачи со стандарта головой пробил немного неточно.

Обмен голами в начале второго тайма

Во втором тайме «Ренн» продолжил давить и в конце концов всё же добился своего. Однако защитники «Краснодара» сами сделали всё, чтобы позволить сопернику открыть счёт. Кайо пошёл в обводку возле боковой и потерял мяч.

«Обокравший» его Мартен Террье на скорости ворвался в штрафную и грамотно подставился под неаккуратный подкат Сорокина. Россиянин явно сбил оппонента, но судья, только взяв паузу, указал на «точку».

Сафонов был близок к тому, чтобы даже в этой ситуации спасти свою команду. Он угадал направление полёта мяча и даже дотянулся до него после удара Серу Гирасси, но снаряд всё же оказался в сетке.

Казалось, позволив сопернику отличиться, обескровленные гости могут капитулировать, но вместо этого они уже спустя несколько минут сравняли счёт. Кристиан Рамирес, получив мяч возле левого угла чужой штрафной, развернулся вокруг собственной оси и пробил в ближнюю девятку. Гомис явно оказался к этому не готов и не смог спасти свою команду.

На эмоциях южане на некоторое время даже завладели инициативой и расположились на половине поля соперника, однако усталость всё же начала сказываться. Кроме того, за 20 минут до финального свистка Оленин из-за травмы вынужден был поменять Петрова на Магомеда-Шапи Сулейманова.

Тренерский штаб хозяев сделал замены на укрепление линии атаки. В частности, на поле появились Жереми Доку, Флавьен Тэт и Адриен Эну.

И в концовке «Краснодар» действительно прижался к своим воротам и вполне мог пропустить второй мяч, если бы не впечатляющая игра Сафонова. Так, на 71-й минуте он, грамотно заняв позицию, отразил удар Тэта.

Но главный сейв молодой российский вратарь совершил незадолго до конца основного времени. Сафонову чудом удалось среагировать на мощный выстрел Эну низом из пределов штрафной. Мало того, Матвей, рискуя получить травму, бросился оппоненту в ноги и не позволил совершить добивание.

К основному времени матча судья добавил шесть минут, но в реальности встреча завершилась лишь на 98-й. Однако «Краснодару», несмотря на многочисленные потери, удалось проявить характер и успешно дебютировать в Лиге чемпионов. А ничья в данной ситуации для южан равноценна победе.