Провальное начало: как «Зенит» уступил «Брюгге» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов

«Зенит» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение дома от бельгийского «Брюгге» — 1:2. На 63-й минуте петербуржцы пропустили нелогичный мяч от Эммануэля Денниса. Однако вскоре хозяевам удалось отыграться благодаря автоголу вратаря соперника Итана Хорвата. Тем не менее в добавленное арбитром время Шарль Де Кетеларе принёс гостям победу.

Потери соперника «Зенита» из-за коронавируса

Нынешний сезон Лиги чемпионов войдёт в историю российского футбола, ведь впервые в групповой этап главного еврокубка пробились сразу три отечественные команды: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

И первым начать выступление на данной стадии выпало именно петербуржцам. Подопечные Сергея Семака дома принимали сильнейший коллектив Бельгии — «Брюгге». Сине-бело-голубые и без того считались фаворитами, но ещё больше их шансы на успех увеличила вспышка коронавируса в стане соперника.

Положительные тесты на COVID-19 сдали вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссону и нападающий Михал Крменчик.

Определённые потери в преддверии стартовой встречи ЛЧ понёс и «Зенит». Малком получил повреждение колена, а Дуглас Сантос не имел возможности помочь петербуржцам из-за красной карточки, полученной ещё в матче прошлого сезона с «Бенфикой».

Зато небольшую паузу перед игрой удалось предоставить Артёму Дзюбе, Магомеду Оздоеву и Юрию Жиркову. Двое первых в игре последнего тура РПЛ с «Сочи» вышли на замену только в середине второго тайма, а защитник-ветеран на поле так и не появился.

В результате и Оздоев, и Дзюба ожидаемо появились в стартовом составе команды, а вот место Дугласа на левом фланге обороны занял не опытный Жирков, а молодой Данил Круговой, до того в ЛЧ не игравший. Юрия по неизвестным причинам в заявке не оказалось вовсе. Малкома же заменил восстановившийся от травмы Себастьян Дриусси.

Провальный первый тайм чемпиона России

Игра началась для хозяев достаточно многообещающе. В ходе одной из первых атак «Зенита» резервный вратарь оппонента Итан Хорват едва не выпустил мяч прямо на ногу Сердару Азмуну, но в последний момент исправил собственную ошибку. А следом Далер Кузяев нанёс первый удар по чужим воротам из-за пределов штрафной.

Однако достаточно быстро гости пришли в себя. Подопечные Клемана стремились нивелировать отсутствие важных партнёров повышенной самоотдачей и борьбой до конца в каждом эпизоде.

Правда, иногда футболисты «Брюгге» действовали излишне жёстко. В результате ещё в первом тайме они получили сразу три жёлтых карточки, притом что игроки «Зенита» — ни одной.

Так или иначе, своим высоким прессингом чемпиону Бельгии удалось создать «Зениту» настоящие проблемы. Сине-бело-голубые под давлением зачастую оказывались не в состоянии выйти в атаку через короткий пас и вынуждены были выносить мяч в направлении Дзюбы, который выигрывал борьбу за него не слишком часто.

Фактически «Зенит» вынужден был действовать «вторым номером», но это у команды абсолютно не получалось. Как итог — всего два удара по чужим воротам в первом тайме и только один — в створ. Вдобавок Вильмар Барриос в начале встречи получил болезненный удар по голеностопу и, казалось, не мог действовать в полную силу.

Впрочем, «Брюгге» опасные моменты также создавал нечасто. В основном бельгийский коллектив пытался давить на левый фланг обороны соперника, где действовал молодой дебютант Круговой.

В итоге в активе гостей также оказался всего один выстрел в створ. Незадолго до перерыва Ханс Ванакен, воспользовавшись подачей с правого фланга, головой пробил под перекладину, но Михаил Кержаков перевёл мяч на угловой. А спустя несколько минут Деян Ловрен после подачи корнера отправил снаряд прямо в руки Хорвату.

Фортуна против подопечных Семака

Но во втором тайме «Зенит» заиграл в абсолютно другой футбол. Команда наконец сумела завладеть инициативой и прижать соперника к воротам. У «Брюгге» же игра, напротив, абсолютно разладилась. Гости вынуждены были отказаться от высокого прессинга.

Куда полезнее стал действовать и Дзюба, который продолжал отходить за мячом во фланги, но стал куда успешнее цепляться за него и раздавать острые передачи партнёрам.

Как результат, у ворот бельгийского коллектива начали возникать опасные моменты. Так, сразу после перерыва Себастьян Дриусси из-за пределов штрафной низом не попал в дальний угол. Хорват в данной ситуации явно опоздал с прыжком. А чуть позднее Азмун после подачи углового едва не отправил снаряд в сетку.

Казалось, «Зенит» вот-вот додавит оппонента и забьёт, но вместо этого петербуржцы пропустили абсолютно не вытекающий из логики встречи мяч. Эммануэль Деннис возле чужой лицевой поборолся за мяч с Барриосом и выполнил передачу на пустые ворота Шарлю Де Кетеларе. Однако Ракицкий чудом дважды остановил мяч на линии ворот. Но с третьей попытки подоспевший Деннис всё же отправил снаряд в угол.

Подопечных Семака произошедшее только разозлило, и они тут же едва не сравняли счёт. Но сначала Караваев из убойной позиции после передачи Азмуна с правого фланга пробил чуть ли не параллельно воротам, а затем на прострел Кузяева вдоль лицевой не откликнулся никто из партнёров.

Наконец, спустя несколько минут Азмун вывел на удар Дриусси, но тот из пределов штрафной пробил выше. Казалось, Фортуна окончательно отвернулась от петербуржцев.

В этот момент Семак выполнил первую замену и пошёл на изменение тактической схемы. Андрей Мостовой вступил в игру вместо Дриусси, а новичок Вендел — вместо Кузяева. При этом молодой футболист сборной России занял место под Дзюбой и Азмуном, а бразилец расположился в позиции инсайда вместе с Оздоевым.

И практически тут же «Зениту» всё же удалось забить, причём гол команды также получился курьёзным. Ловрен решился на дальний удар, а мяч, ударившись о штангу, срикошетил в спину Хорвату и влетел в сетку.

Тут же Дзюба выстрелом с нескольких метров едва не вывел чемпиона России вперёд, но на этот раз выше всяких похвал сыграл вратарь «Брюгге».

В концовке Семак бросил в бой высокого Александра Ерохина, чтобы получить возможность забрасывать мяч вперёд на высоких игроков, но сил на последний штурм у «Зенита» не осталось.

А на 93-й минуте у ворот Кержакова вовсе произошло необъяснимое. «Брюгге», забравший мяч под свой контроль с целью потянуть время, неожиданно провёл атаку по правому флангу, а Кетеларе после прострела партнёра отправил мяч в сетку.

Так «Зенит», показав достойную игру во втором тайме, потерпел нелогичное и крайне обидное поражение, которое существенно осложнит петербуржцам задачу по выходу из группы.