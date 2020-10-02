«Зенит» выйдет в плей-офф, «Локомотив» займёт последнее место»: Малафеев об итогах жеребьёвки группового этапа ЛЧ

«Зенит» должен выходить в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своём квартете. Такое мнение после жеребьёвки группового этапа турнира в интервью RT выразил бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев. По его словам, петербуржцам по силам обыграть итальянский «Лацио» и бельгийский «Брюгге». Также бронзовый призёр чемпионата Европы предположил, что «Краснодар» сумеет удивить соперников и до конца будет бороться за попадание в плей-офф, а вот «Локомотиву», по словам Малафеева, будет непросто сражаться даже за третье место в группе.

«Лацио» и «Брюгге» «Зенит» способен обыгрывать»

— Чемпион России «Зенит» получил в соперники по групповому этапу Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию», «Лацио» и «Брюгге». Можно ли сказать, что петербуржцам снова повезло со жребием?

— В сравнении с «Локомотивом» и «Краснодаром» — да. Но на групповой стадии ЛЧ слабых соперников не остаётся. Выделяется в этом квартете «Боруссия», а вот «Лацио» и «Брюгге» «Зенит» способен обыгрывать. Да и дортмундцам можно составить конкуренцию. Это показал 2014-й, когда мы встретились с «Боруссией» ещё под руководством Юргена Клоппа в 1/8 финала ЛЧ. В итоге дома уступили (2:4), но на выезде одержали победу (2:1) благодаря блестящему голу Халка. Да, сейчас в составе жёлто-чёрных собраны такие футболисты, как Аксель Витсель, Эрлинг Холанд, Торган Азар, но «Зенит» может дать бой немецкому коллективу. Вопрос в том, предоставят ли дортмундцы такую возможность.

— Нынешний наставник команды Люсьен Фавр обладает достаточно молодым составом. Это может стать для него проблемой?

— Безусловно. Но уровень сопротивления в чемпионате Германии гораздо выше, чем в РПЛ. Скорости там тоже совершенно иные. «Зенит» должен быть к этому готов. К тому же есть в «Боруссии» и опытные футболисты, тот же Витсель. Думаю, Акселя великолепно встретят в Санкт-Петербурге. Своей игрой он оставил о себе отличную память у болельщиков.

— В прошлом сезоне нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил 36 мячей в Серии А, опередив даже Криштиану Роналду, и завоевал «Золотую бутсу» как самый результативный футболист национальных первенств Европы. Как сдержать такого бомбардира?

— Это будет, конечно, непросто. Опять же, нужно понимать, что матчи в Серии А проходят на куда более высоких скоростях, чем встречи РПЛ. В Италии каждый поединок идёт буквально от ножа. И Иммобиле забил там 36! В первую очередь «Зениту» действительно предстоит поломать голову над тем, как выключить из игры Чиро, как не позволить ему разбежаться и забить.

— На ваш взгляд, «Зенит» достаточно укрепился в преддверии ЛЧ? Складывается впечатление, что Сергей Семак не может похвастать длинной скамейкой.

— Думаю, любой тренер мечтает, чтобы в его команде собралось как можно больше классных футболистов. Что касается «Зенита», то больших изменений в составе, на мой взгляд, ждать уже не приходится. Остаётся рассчитывать на тех людей, которые сейчас собраны в команде. Но, считаю, петербуржцы находятся в неплохой форме, хотя допустили несколько осечек в РПЛ. И хорошо, что это произошло ещё до старта в ЛЧ.

— На ваш взгляд, «Зенит» пробьётся в плей-офф главного еврокубка?

— Да. Со второго места в группе.

«От «Краснодара» результата никто не ждёт. Руки у команды будут развязаны»

— Говоря о «Зените», вы сказали, что ему повезло со жребием, в отличие от двух других российских команд. По-вашему, «Краснодару», который встретится с «Челси», «Севильей» и «Ренном», удача не улыбнулась?

— Команды находились в разных корзинах, а коллективам, попавшим в третью-четвёртую, по умолчанию попадаются более сильные соперники. Если с «Ренном» «Краснодар» может бороться, то «Челси» и «Севилья» — команды более высокого уровня. Понятно, что лондонцы при прочих равных выделяются на общем фоне этого квартета. «Севилью» мы чаще видим в Лиге Европы, но думаю, и в ЛЧ они будут выглядеть достойно.

Однако стоит отметить, что английский и испанский коллективы, как и «Краснодар», демонстрируют открытый футбол, поэтому матчи между ними могут получиться по-настоящему зрелищными. На этом фоне подопечные Мурада Мусаева способны себя проявить.

— Можно ли сказать, что «Краснодару» в ЛЧ будет играть даже проще, чем в РПЛ, где соперники часто закрываются в обороне?

— Южанам будет легче ещё и потому, что результата от них никто не ждёт, в отличие от «Зенита». Они всё же дебютанты, да и группу получили посильнее, чем петербуржцы. В случае неудачи у «быков» появится одно весомое оправдание — нехватка опыта. Но именно по этой причине руки у подопечных Мусаева развязаны. Поэтому «Краснодар» вполне может удивить соперников тем футболом, который демонстрирует в РПЛ, когда с ним играют на встречных курсах.

— Вы сказали, что «Севилья» выше классом, чем «Краснодар». При этом «Спартак» всего три года назад громил эту команду в Москве.

— «Севилья» выступает в чемпионате Испании, и этим всё сказано. Примера — одно из сильнейших, если не сильнейшее национальное первенство мира. Действующий победитель Лиги Европы на внутренней арене регулярно противостоит сильным соперникам, а потому будет находиться в лучшей форме. Но в преддверии ответственных матчей чемпионата гранды порой могут варьировать состав в еврокубках. Это тоже может пойти «Краснодару» на пользу.

— УЕФА разрешил допуск 30% зрителей от вместимости стадионов на матчи еврокубков. Это может помочь «Краснодару» выйти из группы? Или в ЛЧ всё будет решаться исключительно на поле?

— Конечно, полный стадион даёт иной уровень поддержки, но нужно радоваться и такому решению УЕФА. Футболистам куда проще выходить на поле, когда на трибунах присутствует хоть какое-то количество зрителей, чем когда они пустые. Отсутствие болельщиков придаёт любому матчу антураж товарищеского, пусть мы и начали к этому привыкать.

— Не возникает ли у вас ощущения, что «Краснодар» в преддверии дебюта на групповом этапе ЛЧ обладает даже более серьёзной кадровой обоймой, чем «Зенит»?

— Если говорить в целом о составах команд, петербуржцы всё-таки посильнее. Оценка же скамеек в любом случае будет субъективной. Но и Мусаев, и Семак при столь напряжённом графике игр попытаются каким-то образом варьировать состав. Прицел будет сделан на ЛЧ, но и об РПЛ забывать ни в коем случае нельзя.

— На какой результат может рассчитывать «Краснодар» в ЛЧ?

— Буду болеть за «быков», но им придётся очень непросто. Думаю, команда всё же займёт третье место. Предположу, что южане окажутся близки к выходу в плей-офф и лишь на самую малость отстанут от «Севильи». Но, может, им и повезёт. А без доли везения добиться в ЛЧ успеха нереально.

«Локомотиву» по силам дать бой «Атлетико» в Черкизове»

— «Локомотив» в очередной раз попал практически в «группу смерти», получив в соперники «Баварию» и «Атлетико». Не проще ли железнодорожникам было сыграть в Лиге Европы?

— Собственно, при таком жребии красно-зелёным ничего и не остаётся, кроме как бороться за третье место и попадание в ЛЕ. (Улыбается.) Но с подобным настроением групповой этап ЛЧ не начинают. Здесь можно повторить тот же посыл, который был ранее сказан о «Краснодаре»: «Локомотив» — явный аутсайдер, от которого ничего не ждут, и железнодорожникам будет проще. При этом давайте не забывать, что «Локо» имеет серьёзный опыт выступления в ЛЧ, пусть несколько ведущих исполнителей покинули команду. Да и каждый из футболистов захочет проявить себя, чтобы получить возможность уехать за границу.

— На ваш взгляд, железнодорожники могут отобрать очки у «Баварии» и «Атлетико»?

— Сомневаюсь, что в матчах с мюнхенцами у подопечных Марко Николича появится хоть какой-то шанс. А вот дать бой мадридцам в Черкизове «Локомотив» в состоянии. Опять же, соперники наверняка будут недооценивать железнодорожников и больше думать о внутренних делах. Всё же для того, чтобы каждый год выступать в ЛЧ и получать за это серьёзные деньги, необходимо добиваться результата в национальных первенствах.

— Поможет ли «Локо» в матчах с «Атлетико» имеющийся опыт противостояния с этой командой?

— В таком случае можно говорить, что и «Зенит» отлично знает «Боруссию» по 2014-му, а Витсель вообще выступал за нашу команду. Здесь всё очень условно. Проходит время — и команды меняются, хотя какие-то тактические наработки остаются.

— Не кажется ли вам, что железнодорожники на данный момент просто не готовы к игре в ЛЧ в связи с уходом Алексея Миранчука и травмами лидеров?

— Соглашусь с вами. «Локомотиву» придётся тяжелее остальных российских команд не только по причине неудачного жребия, но и из-за проходящей на ходу перестройки. После ухода Юрия Сёмина железнодорожники больше не выглядят сбалансированным коллективом. Команда крайне нестабильна.

— Сможет ли «Локомотив» подняться хотя бы на третью строчку в группе?

— При всём уважении, боюсь, «Локо» займёт лишь четвёртое место. Думаю, железнодорожникам непросто придётся и в противостоянии с «Зальцбургом». Это очень хорошая атакующая команда. А так я буду болеть за все российские клубы — и всем желаю удачи. Если они к старту группового этапа ЛЧ наберут хорошую форму, у них появится шанс выступить достойно.