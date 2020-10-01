«ПАОК понял, что больше у него шансов нет»: как в России отреагировали на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ

Выход «Краснодара» в основной этап Лиги чемпионов после победы над ПАОК стал историческим событием и для клуба, и для города, заявил главный тренер команды Мурад Мусаев. Он также отметил, что его подопечным удалось одержать победу вопреки ряду обстоятельств. Нападающий краснодарцев Маркус Берг признался, что всю карьеру ждал возможности сыграть в главном клубном турнире Европы, а вратарь Матвей Сафонов выразил мнение, что ПАОК потерял надежду на спасение после второго гола в свои ворота. В свою очередь, форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что успех «Краснодара» говорит о силе чемпионата России по футболу.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал победу над ПАОК и выход в групповой этап Лиги чемпионов историческим событием не только для клуба, но и для всего города. Он отметил, что выиграть ответный матч команде не помешали даже травмы ряда игроков.

«Мы отдали много эмоций, тяжело сейчас подобрать правильные слова и сделать правильный анализ матча. Мы счастливы, что смогли выйти в групповой этап. Это историческая победа для нашего города и для нашего клуба, которому не так много лет. Понимали, что будет тяжёлый матч, у нас были кадровые трудности. Некоторые футболисты вышли на игру с травмами. Чаще всего мы играем в красивый футбол, но невозможно добиваться больших побед без характера, без команды. Я рад, что они сегодня были на поле», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

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Наставник «быков» отдал должное сопернику и признал, что в первом тайме его подопечные выглядели не слишком убедительно. Однако это, по его словам, сделало победу ещё более приятной.

«Было трудно, соперник хорошо выглядел физически и мощно нас прессинговал. У нас не всё получалось, особенно в первом тайме, но мы нашли нужный момент и смогли забить, после чего не растерялись, когда ПАОК сравнял. Это победа прежде всего команды. Ребята отдали все силы, мы находимся в плотном графике, с малой обоймой. Поэтому эта победа ещё ценнее», — отметил Мусаев.

Тренер также прокомментировал выход на замену Игоря Смольникова. Именно после удара защитника произошёл автогол, позволивший «Краснодару» выйти вперёд.

«Выход Игоря решил многое в этом матче. Он пришёл не так давно в нашу команду. У нас большая конкуренция среди фланговых защитников, но Игорь много работает на каждой тренировке, даёт самые высокие цифры. Он всегда бьётся до последнего. Нужно было время, чтобы интегрировать его в состав, и сегодня его выход внёс определенный перелом. Игорь не вышел с первых минут, потому что мы хотели, чтобы вверху играли нападающие. Понимали, что во втором тайме будет больше пространства, а Смольников — быстрый футболист. Всё это себя оправдало», — рассказал Мусаев.

Полузащитник Даниил Уткин также отметил, что «Краснодар» добился исторического успеха. При этом он выразил мнение, что если бы открыть счёт удалось ПАОК, то это не сказалось бы на итоговом результате матча.

«Прежде всего это была тяжёлая игра, но мы были командой, которая билась и добивалась результата. Спасибо всем футболистам и персоналу за то, что мы сделали это и вошли в Лигу чемпионов. Это история. Я очень счастлив. Мы играли на победу с самого начала, и если бы ПАОК забил, то мы бы так же продолжили играть в атаке. Это бы не повлияло на результат», — сказал футболист.

Защитник Юрий Газинский вспомнил, как в прошлом году «Краснодар» не смог пробиться в групповой этап, потерпев два поражения от «Олимпиакоса». Тогда он пообещал болельщикам, что команда не повторит этого.

«В прошлом году после матча с «Олимпиакосом», в котором я не принимал участия, я написал, что это не последний гимн Лиги чемпионов, который мы услышим. Хочу посвятить победу болельщикам, которые давно её ждали и верили в нас. Много было разговоров, что мы не пройдём дальше, но нашей задачей было добиться результата, что мы и сделали. Мы долго к этому шли, не всё получалось, но я горд за команду. Очень рад, что являюсь частью «Краснодара», — заявил Газинский.

Игрок также рассказал, что в моменте с автоголом не обошлось без везения. Но при этом оговорился, что «Краснодар» сам добился того, чтобы Иоаннис Михайлидис забил в свои ворота.

«Сегодня не всё складывалось так, как нам бы хотелось, но главным было добиться победы. Мы всегда стремимся показать хорошую игру, однако сегодня не менее важно было добиться результата. У нас и в первом матче были шансы увеличить преимущество, но именно во второй игре забили ключевые мячи. В случае с автоголом нам немного повезло, но, с другой стороны, это мы вынудили соперника ошибиться», — сказал Газинский «Чемпионату».

Игорь Смольников признался, что он хотел, чтобы после второго матча с ПАОК команда не испытывала стыда за результат. Защитник отметил, что весь Краснодар будет ждать приезда лучших клубов Европы на матчи Лиги чемпионов.

«Не описать, что творилось в раздевалке. Тренер поблагодарил всех. Сказал, что сделали хорошую работу, мы заслужили это. И он очень счастлив, что эта мечта под названием «Лига чемпионов» пришла в Краснодар. Весь город там с нетерпением это ждёт. Мы просто вышли на матч с настроем, чтобы нам перед собой не было стыдно, а после игры не отводили друг от друга глаза. Договорились отдать все силы, всё, что у нас есть, ради победы. В принципе, всё так и получилось», — сказал Смольников «Матч ТВ».

Вратарь Матвей Сафонов признался, что мечтал пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и теперь смог этого добиться вместе с командой. Он также рассказал о своих ощущениях во время матча и сравнил первый тайм со вторым.

«Конечно, испытываю радость. Можно сказать, что шли к этому не один сезон. В прошлом году оставался один шаг до группового этапа. Это было целью для меня и всей команды, небольшой мечтой для нас и болельщиков. Теперь она сбылась, и остались только положительные эмоции. В раздевалке их выплеснули, сейчас уже успокоился. В первом тайме я не почувствовал ничего особенного. Мне тяжелее дался второй, когда пошёл навал, мы забили и пропустили, стало эмоционально тяжело. Но хорошо, что забили второй мяч. Думаю, тогда ПАОК понял, что больше у него шансов нет», — заявил Сафонов.

Нападающий Маркус Берг рассказал, что всю жизнь ждал возможности сыграть в основном раунде Лиги чемпионов. Он отметил, что в таких матчах, как с ПАОК, нельзя думать о боли и травмах.

«Я ждал этого на протяжении очень долгого времени, всю свою карьеру. Так что я очень рад и горжусь всей командой. Это большое, знаковое событие для клуба и Краснодара. Год назад всё было иначе, но мы заслужили победу по сумме двух игр. Если выигрываешь оба матча, то значит, что заслужил. Мы добились результата в первой встрече, исходя из которого надо было играть. В таких матчах не думаешь о том, где у тебя что болит. Это схватка, которую ты не хочешь пропустить, если только у тебя нога не сломана», — сказал шведский форвард.

Не скрывал своих чувств после матча с ПАОК и полузащитник Тонни де Вильена. По его словам, вся команда была настроена только на победу.

«Мы все испытываем превосходные чувства. Перед матчем говорили о том, что приехали сюда за победой. Мы победили и вышли в Лигу чемпионов. Это историческое событие для клуба, для всего города, для болельщиков. Мы впервые это сделали!» — сказал де Вильена.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий сдержанно прокомментировал первый выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов. В своём Twitter он выложил лишь перевёрнутый улыбающийся смайлик.

🙃 — Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) September 30, 2020

За игрой «Краснодара» и ПАОК по телевизору наблюдал нападающий «Зенита» Артём Дзюба. По ходу матча он выразил восхищение игрой российской команды и ответил недоброжелателям, критикующим уровень российского футбола.

«Давай, родные, молодцы! Всем, кто говорит, что российский чемпионат — дно. Достали уже отмазываться. Браво, браво, браво!» — говорил Дзюба на видео, которые он опубликовал в своём Instagram.

В свою очередь, журналист Василий Уткин обратил внимание на то, сколько «Краснодар» смог заработать благодаря выходу в основной раунд Лиги чемпионов. По мнению комментатора, команда полностью заслужила свои призовые.

«Три команды в Лиге чемпионов — это очень круто. Я никогда не разделяю посыл многих моих коллег — побиться за очки, за коэффициент, чтобы было больше команд. Всё это важно, конечно. Но гораздо существеннее, если считать деньги. Сокращение представительства, в первую очередь в ЛЧ, — это потеря денег. «Краснодар» заработал примерно €25 млн. И конкретно в этом смысле очень уместно слово «заслужили». Потому что «Краснодар» строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход. И это средства, которые в нашу, российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие», — написал Уткин в своём Telegram-канале.