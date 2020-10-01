Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Галицкий лаконично отреагировал на выход своего клуба в групповой этап Лиги чемпионов, опубликовав в Twitter перевёрнутый улыбающийся эмодзи.
🙃— Сергей Галицкий (@sergeygalitskiy) September 30, 2020
ФК «Краснодар» был основан в 2008 году. В прошлом сезоне клуб впервые дебютировал в Лиге чемпионов, однако не смог пройти на групповой этап турнира, проиграв греческому «Олимпиакосу».
Ранее Кабелла заявил, что нынешний состав «Краснодара» пишет историю клуба.