Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий оценил победу своей команды над греческим ПАОКом на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Галицкий лаконично отреагировал на выход своего клуба в групповой этап Лиги чемпионов,  опубликовав в Twitter перевёрнутый улыбающийся эмодзи.

ФК «Краснодар» был основан в 2008 году. В прошлом сезоне клуб впервые дебютировал в Лиге чемпионов, однако не смог пройти на групповой этап турнира,  проиграв греческому «Олимпиакосу».

Ранее Кабелла заявил, что нынешний состав «Краснодара» пишет историю клуба.

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