Уткин: победа «Краснодара» над ПАОКом стала результатом, достигнутым игроками на поле

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Известный журналист и блоггер Василий Уткин прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.
Уткин: победа «Краснодара» над ПАОКом стала результатом, достигнутым игроками на поле
  • © fckrasnodar.ru

«Три команды в Лиге чемпионов — это очень круто. Я не разделяю посыл многих коллег — побиться за очки, за коэффициент, чтоб было больше команд — всё это важно, конечно. Но гораздо существеннее, считать деньги. Сокращение представительства, в первую очередь в Лиге чемпионов — это потеря денег. «Краснодар» заработал примерно € 25 млн. И В этом смысле очень уместно слово «заслужили». «Краснодар» строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход. Это средства, которые в нашу российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие. Ещё мне показалось важным, что победа «Краснодара» стала результатом, достигнутым игроками на поле. Это не суперплан, не матч-менеджмент, не превосходство над соперником в классе. Это победа степ бай степ, когда ты ловишь соперника на ошибке, когда шаталось, качалось всё до последних десяти минут. Команда дозрела», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл греческий ПАОК по сумме двух встреч (2:1; 2:1).

Ранее Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ.

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