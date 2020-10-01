Уткин: победа «Краснодара» над ПАОКом стала результатом, достигнутым игроками на поле

Известный журналист и блоггер Василий Уткин прокомментировал выход «Краснодара» в групповой этап Лиги чемпионов.

«Три команды в Лиге чемпионов — это очень круто. Я не разделяю посыл многих коллег — побиться за очки, за коэффициент, чтоб было больше команд — всё это важно, конечно. Но гораздо существеннее, считать деньги. Сокращение представительства, в первую очередь в Лиге чемпионов — это потеря денег. «Краснодар» заработал примерно € 25 млн. И В этом смысле очень уместно слово «заслужили». «Краснодар» строился основательно, потрачены килограммы денег, а это первый такой крутой финансовый приход. Это средства, которые в нашу российскую лигу пришли и будут потрачены на развитие. Ещё мне показалось важным, что победа «Краснодара» стала результатом, достигнутым игроками на поле. Это не суперплан, не матч-менеджмент, не превосходство над соперником в классе. Это победа степ бай степ, когда ты ловишь соперника на ошибке, когда шаталось, качалось всё до последних десяти минут. Команда дозрела», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл греческий ПАОК по сумме двух встреч (2:1; 2:1).

Ранее Галицкий отреагировал на выход «Краснодара» в групповой этап ЛЧ.