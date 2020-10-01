Пропуск в высший свет: «Краснодар» победил ПАОК и пробился в групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» обыграл греческий ПАОК в Салониках в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (2:1) и впервые в истории пробился в групповой этап турнира. Большую часть встречи южане грамотно действовали вторым номером и не позволяли сопернику создавать опасные моменты у ворот Матвея Сафонова. А во втором тайме довести дело до победы подопечным Мурада Мусаева помог выход на замену Игоря Смольникова. Решающий мяч на свой счёт записал Реми Кабелла, который отметился голом и в первой игре.

Травма Вандерсона и отсутствие Классона

Новый еврокубковый сезон начался крайне неудачно для российских клубов. «Динамо» с «Ростовом» потерпели поражения в первых же матчах и вылетели из Лиги Европы. Это дало повод болельщикам рассуждать о серьёзном кризисе в отечественном футболе.

Спасти пошатнувшееся реноме РПЛ мог «Краснодар», который в раунде плей-офф Лиги чемпионов встретился с греческим ПАОК. Первый матч завершился домашней победой южан со счётом 2:1, которая приблизила их к попаданию в групповой этап.

В случае успешного завершения противостояния Россия впервые в истории получила бы трёх представителей на данной стадии ЛЧ. А учитывая падение страны в таблице коэффициентов УЕФА, следующий такой шанс мог представиться нескоро.

При этом ровно год назад «Краснодар» уже приезжал в Грецию в рамках раунда плей-офф ЛЧ и потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» — 0:4. Впрочем, вряд ли Мурад Мусаев в преддверии ответной встречи с ПАОК вспоминал ту неудачу. Куда больше его волновала потеря одного из лидеров команды — Вандерсона. Бразилец получил мышечное повреждение неделю назад и в Салоники не прилетел.

Не попал в заявку и Кристофер Олссон, который в поединке последнего тура РПЛ с «Сочи» был заменён в перерыве.

В результате тренерский штаб российской команды принял решение максимально насытить опорную зону. Компанию Тонни де Вильене составили Даниил Уткин и Юрий Газинский, первый матч с ПАОК начавшие в запасе. В атакующую же тройку вошли Виктор Классон, Маркус Берг и Реми Кабелла.

Давление ПАОК и спокойствие «Краснодара»

ПАОК ожидаемо начал матч активнее. Хозяева сходу попытались подавить гостей мощным прессингом. Подопечные Абела Ферейры, действуя максимально плотно, не позволяли спокойно начинать атаки от собственных ворот даже Матвею Сафонову.

Неудивительно, что на старте встречи некоторые игроки южан допускали ошибки. В частности, пару неточных выносов выполнил Сафонов. Сразу несколько потерь допустил на правом фланге обороны Сергей Петров, которому противостояли быстрые Андрия Живкович с Димитрисом Яннулисом.

Однако постепенно стартовый запал ПАОК иссяк, и игра несколько успокоилась. Что касается прессинга «Краснодара», то в первой его линии участие принимали Берг с Уткиным. Классон же опускался на правый фланг, помогая Петрову. В свою очередь Кабелла находился слева, но его всегда готовы были подстраховать Газинский с Вильеной.

Дебютными ударами соперники обменялись по истечении первой трети встречи. Сначала Кайо после подачи стандарта головой пробил прямо в руки Живко Живковичу, а затем Сафонов вытащил мяч из дальнего угла после выстрела Андрия Живковича. Позволил сербу пробить всё тот же Петров.

Впрочем, в последствии Сергей успокоился и стал действовать более надёжно. Ближе к середине первого тайма «Краснодару» удалось завладеть инициативой, хотя обе команды проводили матч в предельно осторожном ключе, понимая, что любая ошибка может стать фатальной.

Но приятно было осознавать, что план Мусаева на игру полностью работает. Тройка полузащитников в опорной зоне действовала надёжно, и не позволяла сопернику атаковать через центр. В крайнем случае на помощь приходили Александр Мартынович с Кайо Пантелеао. Если на левом фланге ПАОК создавал хоть какую-то опасность, то на правом Кристиан Рамирес ничего не позволял сделать капитану Димитрису Пелькасу.

Однако стоило южанам немного успокоиться, как греческий коллектив вновь прижал их к воротам, а Кайо с Вильеной получили по карточке. К слову оба в первом тайме отметились целым рядом ненужных потерь, которые лишь благодаря везению не привели к опасным моментам.

А свой, пожалуй, самый реальный шанс отличиться ПАОК упустил ближе к свистку на перерыв, когда после подачи с правого фланга и скидки Христоса Дзолиса набежавший Хосе Анхель Креспо пробил головой с нескольких метров. Правильно занявший позицию в воротах Сафонов спокойно забрал мяч.

В целом Матвей в первом тайме совершил четыре сейва, тогда как его визави — лишь два. Нужно признать, что «Краснодар» практически не создавал опасных моментов, зачастую уповая на выносы в направление Берга и сольные проходы Кабеллы. В ходе одного из таких Реми из левого края штрафной нанёс удар в дальний угол, но голкипер спокойно справился с угрозой. Однако идти вперёд гостям и не требовалось, и команда демонстрировала готовность играть по счёту.

Идеальный выход Смольникова и точный выстрел Кабелла

Второй тайм «Краснодар» начал активнее и даже заработал пару угловых у ворот соперника. Однако этот отрезок длился недолго. Напротив, с каждой минутой южане всё больше прижимались к собственным воротам. Сказывалась усталость после непростого матча с «Сочи». Если Мусаев в РПЛ выпустил на поле всех сильнейших, то Абел Ферейра в последней встрече чемпионата Греции поберёг лидеров.

Мало того у хозяев начали проходить атаки через фланги. Так, проход Янулиса по левой бровке едва не завершился ударом Пелькаса из убойной позиции. А после подачи углового ворота Сафонова чуть не поразил Сверрир Ингасон.

Понимая, что его команда начинает всё больше подсаживаться, Мусаев произвёл решающую замену, которая помогла его подопечным сдержать наступление соперника. Вместо подуставшего Уткина, который всё реже успевал за оппонентами, на поле появился Игорь Смольников.

На первый план такая рокировка выглядела спорно, ведь 32-летний футболист до того никогда не играл в опорной зоне. Однако он расположился именно в центре поля чуть ближе к правому флангу, фактически заняв место Классона. В свою очередь швед отправился на левый край, а Кабелла выдвинулся вперёд к Бергу.

В результате «Краснодар» максимально усложнил ПАОК подход к собственным воротам. Хозяева делали ставку на атаки через фланги, но теперь на каждом краю их встречало сразу по два футболиста, причём в обороне не приходилось отрабатывать Кабелла.

Правда, Абел Ферейра тут же ответил Мусаеву своими заменами. На правый фланг вышел быстрый и техничный Мусса Ваг, а пару Дзолису впереди составил высокий мощный Антонио-Мирко Колак.

Но оба не сыграли решающую роль в этой встрече. Подачи Вага чаще всего накрывал Рамирес. В крайнем случае в штрафной первым на мяче оказывался Кайо, который провёл один из лучших матчей в составе «Краснодара», хотя иногда и пускался в авантюрную обводку. Колак же запомнился лишь картинным падением в чужой штрафной в попытке заработать пенальти.

Зато рокировка Мусаева сработала на все 100 %. Смольников своей активностью заставил ПАОК переместить фронт атак на правый фланг. Мало того двужильный Игорь сам прессинговал оппонентов и пару раз даже заставил их ошибиться на чужой половине поля.

Неудивителньо, что именно Смольников стал соавтором решающего гола «Краснодара». Свежий футболист подхватил мяч на чужой половине поля в одной из редких контратак, прорвался с ним в штрафную по левому краю и выполнил подачу. В данном эпизоде южанам улыбнулась фортуна в лице Йоанниса Михайлидиса, который, пытаясь прервать кросс, переправил мяч в собственные ворота.

Однако спустя всего четыре минуты «Краснодар» пропустил. Кайо нарушил правила возле собственной штрафной, а Омар Эль-Каддури после подачи стандарта головой переправил мяч в чужие ворота.

Казалось, российский коллектив ждёт тяжелейшая концовка, но в сложный момент подопечным Мусаева снова удалось забить. Футболисты ПАОК, уже начавшие думать о финальном штурме, не уследили за контратакой соперника. В результате к чужой штрафной убежала целая группа футболистов гостей, а Вильена с рикошетом пробил в дальний угол. Живкович переправил мяч в штангу, но ничего не смог поделать с добиванием Кабелла.

После этого исход встречи был предрешён. На последних минутах Мусаев бросил в бой Магомеда-Шапи Сулейманова с Русланом Камболовым, чем убил последнюю надежду ПАОК хотя бы на ещё один гол.

Так «Краснодар» впервые в истории пробился в групповой этап ЛЧ. Команда провела тактически грамотный матч и по делу переиграла соперника, а Мусаев произвёл правильные замены по ходу встречи. Выход же Смольникова на неродной позиции и вовсе стал судьбносным.