Стали известны составы ПАОК и «Краснодара» на матч квалификации ЛЧ

Обнародованы стартовые составы греческого ПАОК и российского «Краснодара» на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

С первых минут матча в составе ПАОК появятся следующие футболисты: Ж. Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А. Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.

У «Краснодара» в число стартовых 11 игроков попали: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.

Встреча состоится на стадионе «Тумба» в Салониках. Начало матча — 22:00 мск.

Ранее экс-тренер «Краснодара» объяснил спад в игре Сулейманова.