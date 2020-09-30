Экс-тренер «Краснодара» объяснил спад в игре Сулейманова

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев объяснил спад в игре полузащитника команды Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Во-первых, Магомед-Шапи — молодой футболист, который ещё не прошёл огонь, воду и медные трубы. Это нормально, ведь ему пелись серьёзные дифирамбы. Дошло до того, что Сулейманова «отправляли» в «Барселону». Учитывая кавказскую ментальность, парень где-то снизил к себе требования. Как говорил Борис Аркадьев, «тренироваться нужно изо всех сил». Возможно, по отношению к Магомеду-Шапи имеются методические просчёты и со стороны тренерского штаба и клуба», — заявил Ташуев в интервью RT.

Ранее Игорь Шалимов высказался об усталости футболистов российских команд на старте еврокубкового сезона.