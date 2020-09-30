«Для «Краснодара» это судьбоносный матч»: Шалимов и Ташуев об игре с ПАОК в ЛЧ, работе Мусаева и мечте Галицкого

«Краснодар» в Греции ждёт сложная ответная игра раунда плей-офф Лиги чемпионов с ПАОК. Об этом в интервью RT заявил бывший тренер команды Игорь Шалимов. По его мнению, матч будет держать в напряжении до последних минут. В свою очередь, другой экс-наставник южан, Сергей Ташуев, назвал встречу в Салониках судьбоносной для российского коллектива, а также отметил, что выход в групповой этап главного еврокубка — это мечта президента клуба Сергея Галицкого.

«Специально никто от обороны играть не станет»

«Краснодар» не будет делать ставку на оборону в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого ПАОК. Такую точку зрения в беседе с RT высказал бывший наставник южан Игорь Шалимов. По его словам, российская команда может прижаться к своим воротам только под давлением соперника.

— В первом матче «Краснодар» обыграл ПАОК со счётом 2:1. Насколько серьёзное преимущество такой исход даёт российскому коллективу?

— Счёт 2:1 принёс минимальное преимущество «Краснодару» — команду устроит ничья. Но этот результат точно нельзя назвать комфортным. Гораздо лучше было выиграть 1:0. Дома в двухматчевых противостояниях всегда важно не пропускать. Если российской команде не удастся забить в Греции, игра будет держать в напряжении до последних минут, ведь один гол выведет в групповой этап турнира ПАОК. Думаю, «Краснодар» ждёт сложная, некомфортная встреча. Чтобы забить, подопечным Мурада Мусаева нужно играть активно и действовать в фирменном атакующем стиле. Но в таком случае ПАОК получит возможность создавать моменты в контратаках.

— Имеет ли смысл «Краснодару» сыграть от обороны? Или Мусаев не отойдёт от своей излюбленной тактики и в сложившихся условиях?

— Специально никто от обороны играть не станет. Разговоры о том, что команды намеренно отдают инициативу, — миф. Если ПАОК позволит «Краснодару» забрать мяч под свой контроль, южане это сделают. Да, «Рубин» с «Ростовом» могли действовать вторым номером в еврокубках, но это не про коллектив Мусаева. Его подопечные комфортно себя чувствуют, когда держат мяч. Это их стихия. Всё будет зависеть от того, как построит игру ПАОК: сыграет осторожно или сразу начнёт прессинговать. Но проблема в том, что они могут забить на второй минуте, а могут — на 89-й.

— Нет ощущения, что игра в Греции может, напротив, сложиться идеально для «Краснодара», ведь ПАОК будет вынужден раскрываться, чтобы забить, а российская команда сможет врываться в свободные зоны?

— Честно говоря, по первой встрече я так и не понял, что из себя представляет ПАОК, хотя смотрел и их поединок с «Бенфикой» на предыдущей стадии турнира.

Если греческая команда выберет агрессивную манеру игры, то сумеет прижать «Краснодар» к воротам, однако в таком случае у гостей появятся отличные возможности для контратак. Качественные футболисты «быков» могут отлично воспользоваться свободным пространством. Думаю, хозяева всё же будут действовать с оглядкой на оборону, чтобы ни в коем случае не пропустить.

— Южане матч последнего тура РПЛ с «Сочи» провели основным составом. Не стоило ли тренерскому штабу предоставить отдых хотя бы кому-то из лидеров, как это в преддверии ответной встречи ЛЧ сделали в ПАОК?

— Считаю, Мусаев поступил правильно. По сути, у «Краснодара» не играли только травмированный Вандерсон и Кристиан Рамирес. Последний вышел на замену. Если бы Мурад Олегович поберёг основных исполнителей, они бы потеряли три тренировочных дня, что негативно бы сказалось на их тонусе. В этом плане «Краснодар» принял более верное решение, нежели ПАОК. Причём у «быков» имелась отличная возможность при желании провести ротацию. Скамейка запасных у команды хорошая.

Считаю, трёх дней достаточно, чтобы спокойно прийти в себя, ведь у игроков просто идёт процесс восстановления. В таком графике мы привыкли работать в концовке прошлого сезона. Футболисты выходили на поле через два дня на третий и уже адаптировались.

— Не кажется ли вам, что российские команды на старте нового еврокубкового сезона функционально смотрятся не лучшим образом?

— Не думаю, что неудачи наших клубов в еврокубках связаны с усталостью. Всё же после паузы на матчи сборных российские команды работали в недельном цикле. Хотя, конечно, утомление накопилось, но это не основная причина поражений. Повторюсь, «Краснодар» за три дня должен восстановиться. Для южан это точно не проблема.

«Выход в групповой этап ЛЧ — мечта Галицкого»

Потеря одного из лидеров команды — Вандерсона — может сыграть на руку «Краснодару». Об этом в преддверии матча с ПАОК заявил ещё один бывший тренер команды — Сергей Ташуев. Специалист считает, что бразильца, который порой не до конца отрабатывает в обороне, может заменить Юрий Газинский.

— Прогнозы на данную игру делать невозможно. Это решающий матч за выход в групповой этап ЛЧ, и обе команды будут играть на результат. Однако «Краснодар», во-первых, имеет преимущество в один мяч, а во-вторых, будет чувствовать себя комфортнее, поскольку сопернику придётся атаковать, а у российского коллектива появится пространство для контратак. Думаю, ответный матч получится интереснее, чем первый. Перед «Краснодаром» стоит задача качественно отработать в обороне и воспользоваться свободным пространством. Сзади же требуется перекрыть все зоны.

Единственное, «Краснодару», скорее всего, не поможет получивший травму Вандерсон. Это очень серьёзная потеря. Также, насколько я знаю, после встречи с «Сочи» у группы футболистов возникли мышечные проблемы.

— Стоит ли ожидать, что «Краснодар», по крайней мере на первых минутах, сыграет от обороны?

— Баланс нужно сохранить в первую очередь за счёт качественной игры в обороне. В защите должна отрабатывать вся команда. У «Краснодара» есть проблема: при потере группа футболистов «зависает» и не возвращается за линию мяча.

— Не кажется ли вам, что отсутствие Вандерсона в этом плане поможет «Краснодару», ведь вместо него Мусаев сможет выпустить более ориентированного на разрушение футболиста?

— Возможно. Вместо него, вероятно, выйдет Юрий Газинский, который займёт место в опорной зоне, а Реми Кабелла сместится на позицию Вандерсона. В таком случае у «Краснодара» в центре поля образуется мощный дуэт из Тонни де Вильены и Газинского. Так потеря креативного исполнителя может сыграть на руку «Краснодару».

— На данный момент у Мусаева в атаке нет альтернативы Маркусу Бергу. Не стоит ли вместо медленного шведа в Греции выпустить на поле быстрого и техничного Магомеда-Шапи Сулейманова, который способен грамотно заполнять свободные зоны?

— Это ошибочное мнение. Во-первых, Сулейманов хорошо действует только из глубины, то есть лицом к воротам, в позиционных атаках. А сильное качество Берга — умение зацепиться за мяч. Это даёт возможность партнёрам подстраиваться под него. Ведь для того, чтобы появилась возможность убежать, нужно, чтобы кто-то сначала поборолся и выполнил скидку. А у ПАОК все защитники мощные.

— С чем, на ваш взгляд, связан спад в игре Сулейманова, который в последнее время выходит только на замену и практически не набирает очков за результативность?

— Во-первых, Магомед-Шапи — молодой футболист, который ещё не прошёл огонь, воду и медные трубы. Это нормально, ведь ему пелись серьёзные дифирамбы. Дошло до того, что Сулейманова «отправляли» в «Барселону». Учитывая кавказскую ментальность, парень где-то снизил к себе требования. Как говорил Борис Аркадьев, «тренироваться нужно изо всех сил». Возможно, по отношению к Магомеду-Шапи сделаны методические просчёты со стороны и тренерского штаба, и клуба.

— Вообще, у «Краснодара» в этом сезоне чаще всего на поле выходит лишь один воспитанник — Матвей Сафонов, а порой в старте появляются девять легионеров. Не идёт ли это вразрез с философией Сергея Галицкого?

— На данный момент «Краснодар» сделал ставку на Лигу чемпионов. Пробиться в групповой этап турнира дорогого стоит. Поймите, для Галицкого это мечта. Дай бог, команда пройдёт ПАОК, и дальше свой шанс получат и молодые воспитанники академии. Всё же сейчас в «Краснодаре» собраны очень серьёзные футболисты, игроки сборных. Они посильнее, чем российская молодёжь.

— В прошлом году «Краснодар» в Греции на той же стадии ЛЧ пропустил четыре безответных мяча от «Олимпиакоса». Этот матч будет сидеть в головах у футболистов «быков»?

— Поверьте, современные футболисты, которые отлично подкованы информативно, достаточно быстро забывают обо всех поражениях. Сыграли матч — думаем о следующем. Это неписаный закон, в том числе для тренеров.

— В целом ПАОК оставляет у вас впечатление команды, которую «Краснодару» пройти не по силам?

— ПАОК мне понравился. Во-первых, команда физически хорошо готова. Во-вторых, вице-чемпион Греции на голову выше коллективов РПЛ в плане прессинга, давления. Они врезаются в соперников, отбирают мячи. В премьер-лиге же зачастую обороняются низким блоком. Смотреть на это тяжело, и атакующего футбола практически нет. Для примера возьмите «Барселону», которая летом провела два матча ЛЧ за неделю и в каждом из них прессинговала от первой до последней минуты. Не ожидал, что ПАОК тоже на это способен. Поэтому они и прошли «Бешикташ» с «Бенфикой».

— Будет ли на футболистов «Краснодара» давить тот факт, что команда может упустить последний за долгое время шанс попасть в групповой этап ЛЧ? Из-за ухудшения положения России в таблице коэффициентов УЕФА пробиться туда будет гораздо сложнее.

— Для «Краснодара» это действительно судьбоносный матч. Я хорошо знаю Галицкого. При всех вложениях Сергея Николаевича за десять лет команда не сумела выиграть даже Кубок России. Да, были третьи-четвёртые места, но при имеющихся финансах это не тот результат.

— Какой может быть его реакция в случае невыхода в групповой этап ЛЧ?

— Главное качество Сергея Николаевича — хорошее знание предмета, однако он иногда бывает непредсказуем. Например, у меня с клубом действовал пятилетний контракт, а отработал я только год. Конечно, история Сулеймана Керимова с «Анжи» не повторится, но могут быть приняты решения, например, по тренерскому штабу. Галицкий болеет футболом, для него это смысл жизни. Он же сам хотел быть футболистом, но не сложилось. Так что клуб он не бросит. Другое дело, что в «Краснодаре» могут допускать системные ошибки, но не мне судить какие.

— На ваш взгляд, Мусаев готов к дебюту в групповом этапе Лиги чемпионов?

— Моё ощущение: Мусаев пока вообще не готов к работе в большом клубе. Проблем очень много во всех отношениях. Создаётся впечатление, что клуб топчется на месте, в том числе Мусаев. Нельзя мальчика с детской школы сразу бросать в пекло. Должен иметься определённый запас знаний и опыта. А сегодня в тренерском цехе немало «полуфабрикатов». Руководители думают: «Он вроде играл в футбол, давайте поставим». А где базовые знания? Это же очень серьёзный момент. Схем-то может нахвататься любой. Таких специалистов я называю «интернетчики».

— А готов ли сам «Краснодар» к этому?

— В плане инфраструктуры — безусловно. А вот что касается самой команды — вопрос сложный.