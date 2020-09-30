Шалимов высказался об усталости футболистов российских команд на старте еврокубкового сезона

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Бывший главный тренер «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об усталости футболистов российских команд, которые сыграли в еврокубках.
Шалимов высказался об усталости футболистов российских команд на старте еврокубкового сезона
  • РИА Новости

«Не думаю, что неудачи наших клубов в еврокубках связаны с усталостью. Всё же после паузы на матчи сборных российские команды работали в недельном цикле. Хотя, конечно, утомление накопилось, но это не основная причина поражений. Повторюсь, «Краснодар» за три дня должен восстановиться к игре с ПАОК. Для южан это точно не проблема», — заявил Шалимов в интервью RT.

Ранее Сергей Ташуев высказался о работе нынешнего наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.

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