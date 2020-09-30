«Краснодар» победил ПАОК и вышел в групповой раунд ЛЧ

Футболисты «Краснодара» одержали победу над греческим ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Матч, проходивший на стадионе «Тумба» в Салониках, завершился победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Ворота ПАОК поражали игрок хозяев Яннис Михаилидис, отправивший мяч в собственные ворота, а также Реми Кабелла. Единственный гол греческой команды на счету Омара Эль-Каддури.

«Краснодар» победил ПАОК со счётом 4:2 по сумме двух матчей и продолжит своё выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа.

Ранее стали известны составы ПАОК и «Краснодара» на матч квалификации Лиги чемпионов.