«Краснодар» победил ПАОК и вышел в групповой раунд ЛЧ

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Футболисты «Краснодара» одержали победу над греческим ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Краснодар» победил ПАОК и вышел в групповой раунд ЛЧ
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Матч, проходивший на стадионе «Тумба» в Салониках, завершился победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Ворота ПАОК поражали игрок хозяев Яннис Михаилидис, отправивший мяч в собственные ворота, а также Реми Кабелла. Единственный гол греческой команды на счету Омара Эль-Каддури.

«Краснодар» победил ПАОК со счётом 4:2 по сумме двух матчей и продолжит своё выступление в Лиге чемпионов на стадии группового этапа.

Ранее стали известны составы ПАОК и «Краснодара» на матч квалификации Лиги чемпионов.

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