Ари назвал предпочитаемых соперников для «Краснодара» в ЛЧ

Форвард «Краснодара» Ари признался, что на групповом этапе Лиги чемпионов хотел бы встретиться с топовыми клубами.

«В Лиге чемпионов всегда приятно играть против больших команд. Я помню, когда в составе «Спартака» играл против «Барселоны», это был очень крутой опыт. Будет здорово, если нам попадётся хорошая группа. Мне бы лично хотелось сыграть опять с «Барселоной». Также интересно было бы встретиться с «Реалом», «Манчестер Сити», — признался «Спорт-Экспрессу» Ари.

На стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» обыграл греческий ПАОК по сумме двух матчей (2:1; 2:1) и вышел на стадию группового этапа турнира.

Ранее Газинский прокомментировал выход «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ.