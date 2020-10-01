Газинский прокомментировал выход «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ

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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после победы над греческим ПАОКом (2:1) заявил, что на уровне плей-офф квалификации Лиги чемпионов не бывает простых соперников.
Газинский прокомментировал выход «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ
  • © fckrasnodar.ru

«Мы ожидали, что матч будет сложный. На этом уровне простых игр не бывает, что и первый матч показал. Сегодня мы вытерпели. Может быть, не всё получилось в атакующем футболе, но важнее было добиться победы», — заявил Газинский после матча.

«Краснодар» дважды обыграл греческий ПАОК со счётом 2:1 и впервые в своей истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов. 

Ранее Мусаев заявил, что для достижения больших целей надо уметь терпеть.

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