Мусаев: чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал выход своей команды в групповой этап Лиги чемпионов.
Мусаев: чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть
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«Вначале было много эмоций в раздевалке, танцы, ребята выплеснули эти эмоции. Потом немного поговорили. Перед матчем мы испытывали трудности с составом. Было повреждение у Берга, у Петрова, Классен играет без замен после 14 месяцев отсутствия из-за травмы. «Краснодар» всегда играет к красивый футбол, но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в больших матчах. Я очень рад, что нам сегодня удалось это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда и мы сделали этот шаг», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». 

На стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» по сумме двух матчей одолел греческий ПАОК.

Ранее Смольников прокомментировал выход «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ.

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