Смольников — о выходе «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ: эмоции неописуемые

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Защитник «Краснодара» Игорь Смольников прокомментировал победу своей команды над греческим ПАОКом (2:1), которая позволила российскому клубу впервые в истории выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.
Смольников — о выходе «Краснодара» в групповой раунд ЛЧ: эмоции неописуемые
  • © fckrasnodar.ru

«Если честно, эмоции неописуемые. Все радовались. Тренер поблагодарил всех, сказал, что мы проделали очень хорошую работу и он счастлив, что мы смогли принести эту мечту под названием «Лига чемпионов» в Краснодар. Весь город с нетерпением этого ждёт. Мы очень рады, что смогли это сделать и множество людей увидят это вживую», — сказал Смольников после матча в эфире «Матч ТВ».

Также защитник «Краснодара» рассказал, о чём с партнёрами говорил до матча.

«Мы просто вышли, чтобы нам было перед собой не стыдно, и мы не отводили друг от друга глаз. Договорились отдать все силы, что у нас есть, ради победы. В принципе, так и получилось», — добавил Смольников.

Ранее сообщалось, что впервые в истории ЛЧ три российских клуба выступят на групповом этапе.

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