Впервые в истории ЛЧ три российских клуба выступят на групповом этапе
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Благодаря победе над греческим ПАОК по сумме двух матчей (2:1; 2:1) российский «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Впервые в истории самого престижного еврокубкового турнира на стадии группового этапа сыграют сразу три отечественные команды. Помимо «Краснодара», право выступить в группе Лиги чемпионов завоевали чемпион России «Зенит», а также серебряный призёр Российской премьер-лиги московский «Локомотив».
Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.