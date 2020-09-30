Впервые в истории ЛЧ три российских клуба выступят на групповом этапе

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На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2020/21 впервые в истории турнира выступят сразу три российских клуба.
Впервые в истории ЛЧ три российских клуба выступят на групповом этапе
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Благодаря победе над греческим ПАОК по сумме двух матчей (2:1; 2:1) российский «Краснодар» пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Впервые в истории самого престижного еврокубкового турнира на стадии группового этапа сыграют сразу три отечественные команды. Помимо «Краснодара», право выступить в группе Лиги чемпионов завоевали чемпион России «Зенит», а также серебряный призёр Российской премьер-лиги московский «Локомотив».

Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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