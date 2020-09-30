«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап ЛЧ

Российский «Краснодар» стал участником группового этапа Лиги чемпионов впервые в своей истории.

Обыграв греческий ПАОК с суммарным счётом 4:2 (2:1; 2:1) на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов, российский «Краснодар» стал участником группового раунда самого престижного еврокубка.

Для «быков» этот успех стал дебютным в истории. «Краснодар» был основан в 2008 году. В Лиге чемпионов клуб дебютировал в сезоне-2019/20. Тогда на стадии плей-офф квалификации российский клуб уступил греческому «Олимпиакосу» с суммарным счётом 1:6.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» победил ПАОК и вышел в групповой раунд ЛЧ.